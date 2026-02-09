年關將近護治安 埔里警金融防搶演練逼真登場

埔里警在埔里鎮農會防搶演練逼真過程。(警方提供)

農曆春節將至，為強化金融機構安全維護與警方應變能力，埔里警分局於舊曆年關前，在埔里鎮農會舉行「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，過程逼真緊湊，藉以提升行員警覺心與警民合作默契，讓民眾能安心過好年。

演練模擬兩名持槍鴛鴦大盜，於營業時間闖入農會行搶。歹徒先佯裝辦理提款，隨即掏槍對空鳴槍大喊「搶劫！」，並威逼行員交出現金。現場行員臨危不亂，一方面冷靜配合、緩慢取款以拖延時間，另一方面則機警啟動隱藏式警鈴通報警方。

埔里分局勤務指揮中心接獲報案後，立即啟動快速打擊機制，線上巡邏警力在三分鐘內火速抵達現場，與正欲逃離的歹徒展開對峙，並在優勢警力壓制下，當場逮捕一名歹徒，起獲手槍、子彈及贓款。同時，另一組警力針對駕車逃逸的同夥實施攔截圍捕，最終在本轄恆吉宮前成功攔截車輛，人車併獲，起出作案槍械與贓車，演練任務圓滿完成。

分局長陳孟君親自坐鎮指揮，並於演練後表示，年關前後現金流動量大，是金融機構安全維護的重點時期。本次演練目的在於強化第一線行員的應變能力，並熟練警方接報後的快速反應、現場處理與圍捕戰術，以確保任何突發狀況都能迅速排除，保障民眾生命財產安全。

同時向民眾呼籲：

一、存提款安全：民眾如有大額現金存提需求，可事先向當地派出所申請護鈔服務，警方將樂意提供安全維護。

二、舉家外出服務：春節期間若計畫長時間外出旅遊、探親，可向分局或派出所申請「舉家外出安全維護」，警方將加強住宅巡邏，防範竊盜。

三、防詐騙提醒：年節前後各類詐騙案件可能增加，請民眾謹記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」的原則，守護自身財產。