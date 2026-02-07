年關將近買氣旺！銀樓宣導禁戴帽、脫口罩

現在進到銀樓內，必須要脫掉口罩、帽子、安全帽。（圖／東森新聞）





快要過年，黃金的買氣旺！桃園的銀樓一條街才剛發生有歹徒，假扮成警察，攻擊銀樓老闆娘的事件，為了避免類似搶案再發生，加上年關將近，桃園警方宣導，現在進到銀樓內，必須要脫掉口罩、帽子、安全帽，才能入內。

派出所員警，進到銀樓內，向業者進行宣導，並且請業者將警方，自製的圖卡貼在顯眼的地方。

員警：「這個再麻煩你們，就是幫我們張貼，在明顯的地方這樣子。」

警方同時也在騎樓的柱子上，張貼宣傳圖卡，金飾資料帶，近期金價呈現高檔震盪緩步回升的走勢，遇上過年金飾買氣強強滾，尤其低門檻可少量入手的，小金豆小金條更是熱銷商品，但桃園卻接連發生多起銀樓搶案，。

日前就有歹徒，假扮成警方全臉包緊緊，持橡膠榔頭，襲擊銀樓業者，警車開到景福宮前的畫面，於是警方以桃園銀樓一條街，也就是以景福宮為據點，周圍中山路與中正路一帶，加強巡邏及宣導，不過寒流即將報到，進到銀樓的民眾需要，脫口罩、脫帽子，會不會造成不便。

民眾：「如果就是脫下安全帽，跟口罩的話，對商家感覺比較不會造成威脅性，金融機構有可能會有貴金屬，或者是銀行現金很多，所以你到室內安全帽口罩拿掉，是可以理解的，你如果說有心要作案的，怕被人家知道的，你就不敢進去啦。」

年關將近黃金市場熱度高，警方與銀樓業者繃緊神經，就怕搶案再次發生。

