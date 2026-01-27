年關將近遏止賭博歪風 大溪警破獲天九牌職業賭場

大溪警大掃蕩，深夜破獲天九牌職業大賭場。





年關將近，為淨化治安、防堵不法賭博滋事案件，大溪分局持續強化查緝作為，展現對不法行為「治安零容忍」的決心。

大溪分局表示，日前接獲桃園市政府警察局督察室提供賭博情資，經連日縝密蒐證與跟監，掌握具體事證後，報請桃園地檢署核發搜索票，於26日凌晨2時許，深夜會同督察室及保安警察大隊組成專案小組，動員優勢警力攻堅，深夜摸黑搜索桃園市大溪區美和路偏僻山區的一處建物，一舉破獲天九牌職業大賭場。

警方於現場查獲由詹男所經營之職業賭場，並查獲賭客黃男等43人，合計44人到案。當場查扣天九牌1副、牌尺1支、骰子1盒、名牌夾38個、籌碼2,970張、橡皮筋1袋、紅黃牌7個、點鈔機1臺，以及抽頭金新臺幣4萬2,100元、賭資現金6萬8,400元，合計查扣現金新臺幣11萬500元。

全案經調查後，賭場負責人詹男依涉嫌刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦；賭客黃男等43人，則依違反社會秩序維護法裁處。

大溪分局強調，農曆春節將至，治安維護為首要任務，警方將持續加強對賭博、毒品、暴力犯罪等不法行為的查緝力道，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，確保市民能安心、平安過好年。

大溪分局長徐章哲表示，職業賭場不僅危害社會治安，更易衍生暴力、討債、詐騙等犯罪問題，警方將持續強化情資蒐報及專案查緝，對不法賭博行為採取「零容忍」態度，決不寬貸，展現守護市民安全的決心。

