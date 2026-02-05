年關將近防搶不鬆懈 中興分局於臺灣銀行辦理「鴛鴦大盜」防搶演練

歹徒頭戴頭套，持手槍闖入銀行大廳演練情境。(中興警分局提供)

春節將至，金融機構現金往來頻繁，為防範不法分子趁機犯案，南投中興警分局日前於轄內臺灣銀行中興新村分行，結合銀行自衛編組，辦理一場以「鴛鴦大盜」為主題的防搶演練，全程實境模擬，過程宛如電影情節般緊張逼真。

中興警分局為強化員警維護轄內金融機構安全，有效防制各類強盜、搶奪或挾持人質等重大刑案發生，提升線上巡邏警力聯合攔截圍捕犯嫌能力，日前在轄內臺灣銀行中興新村分行執行「金融機構自衛編組防搶演練」，目的係加強金融業者自我防衛能力，並藉由實境演練，檢視行員、員警臨場反應和危機處置、偵防能力等表現，以保障民眾生命財產安全。

演練情境設定為一對男女歹徒因年關將近、手頭拮据，臨時起意搶劫銀行。演練開始時，歹徒頭戴頭套，持手槍闖入銀行大廳，先對空鳴槍震懾，再高喊「搶劫，把錢拿出來！」行員依照平時訓練流程，冷靜應對，佯裝配合開啟抽屜，實際上迅速躲入櫃台下方掩護，同時按下警鈴通報警方。

中興警分局接獲通報後，立即啟動攔截圍捕機制，迅速調度線上巡邏警力，於歹徒得手準備逃逸之際，展開包抄圍捕行動，成功將二名「鴛鴦大盜」當場制伏逮捕，演練過程緊湊刺激，讓在場洽公民眾也彷彿身歷其境。

中興分局表示，此次防搶演練目的在於加強行員面對突發狀況的應變能力，以及員警接獲報案後的指揮調度、攔截圍捕與處置作為。從通報、盤查到搜身等流程，均依執勤SOP確實執行，充分展現警銀合作成效。

分局也呼籲，年關將近，金融機構、銀樓等財物集中場所，容易成為歹徒覬覦目標，民眾應盡量利用轉帳、匯款等方式，避免攜帶大量現金；如需提領鉅款，也可申請警方護鈔服務，共同防範犯罪，確保平安過好年。