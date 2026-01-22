年關將近 中彰投分署多元服務即時服務

外展人員訪視阿芳的工作狀況。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

農曆年關將近，為協助受國際政經情勢影響的企業穩定僱用、勞工安心就業，勞動力發展署中彰投分署主動扮演關鍵協助角色，連結轄區地方政府勞工主管機關，針對通報減班休息的企業，主動提供「僱用安定措施」及「勞工再充電計畫」等服務資源與申辦協助，每位勞工每月最高可獲得一萬六千三百元補助。中彰投分署也同步整合勞動部多元就業協助措施，為非自願離職或希望轉職的勞工提供客製化服務，並搭配「勞工就業通計畫」相關獎補助措施，透過即時到位的協助，全力穩定中部地區就業市場。

中彰投分署以近期協助的一名中高齡非自願離職女性勞工阿芳為例，分享支援受影響的失業勞工重返職場的過程。阿芳婚姻離異後與八旬老父同住，過去她任職製造業擔任包裝作業員，收入雖不豐，仍可維持家計。然因健康狀況亮起紅燈，需要頻繁回診追蹤，最終影響工作表現，又逢公司受國際情勢影響訂單減少，經協議由公司資遣。

離職後，阿芳雖獲得短暫休養，但生活與照顧老父壓力日益沉重。她主動前往埔里就業服務分站申請失業給付並尋求就業協助，但因需經常請假回診，求職過程屢遭雇主婉拒，一度對重返職場失去信心。經就服人員評估後，透過外展人員聯繫曾願意提供弱勢就業機會的兆迪商務汽車旅館，並結合「勞工就業通僱用獎助計畫」，同時搭配「婦女再就業計畫—雇主工時調整獎勵」，在兼顧照顧需求與體能負荷下，為勞資雙方創造彈性用人空間，最終促成僱用。

回顧阿芳從病痛、失業到重新站穩職場的歷程，透過政府就業資源的即時介入，不僅協助她重拾信心，也減輕雇主用人成本，成功打造勞資雙贏的溫暖案例，展現公立就業服務機構在波動環境中「接住勞工、穩定就業」的關鍵力量。