年關將近 基二警上演歹徒搶銀行 演練逼真 優勢警力迅速制伏逮捕

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】「搶劫！把錢都拿出來！不要慢吞吞的！」一名白衣男子衝進銀行，對櫃檯行員大喊搶劫，幸好這只是演習。農曆新年將至，金融機構及超商ATM提領現鈔激增，易成歹徒覬覦行搶目標，為提升各金融機構防衛能力及行員危機意識，基隆市第二分局於115年1月20日與彰化銀行東基隆分行共同舉辦金融機構防搶演練。

兩名員警扮演搶匪，駕駛偽牌銀色轎車於銀行外怠速接應。由其中一名歹徒闖入銀行強索現金，行員見狀按下自動報警連線裝置，警方獲報隨即通報線上警網趕抵現場，但搶匪已駕車逃逸，因此警方立即趕赴現場，並發布線上攔截圍捕令。警方埋伏在研判歹徒逃逸路線，搶匪疾駛到埋伏地點即棄車逃逸，此時現場指揮官偵查隊長盧順正下令實施戰術包圍，迅速將兩名犯嫌壓制上銬，執行搜身，當場起獲贓款並逮捕到案。

本次無預警擬真防搶演練過程緊湊逼真，更模擬多種可能發生之情事，除讓銀行行員及民眾遇事如何機警因應，降低自身傷害外，更可提升各銀行大量現金出入之營業場所安全及自我防衛能力，強化行員與員警通報整合機制。

第二分局長童寶賢提醒民眾，農曆春節即將到來，民眾亦會提取大量現金，應特別注意「錢財不露白」，並注意周邊有無可疑人士，若欲提存領大額現鈔，可撥打110電話向警方申請提供「護鈔服務」，另外，舉家外出也可向警方申請加強巡邏，治安平穩讓市民安心歡樂迎新年。