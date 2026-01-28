年關將近 基市警二分局防搶演練

搶銀行歹徒經警方攔截圍捕，迅速逮捕到案，演練過程逼真。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

農曆春節將至，金融機構及超商ＡＴＭ提領現鈔激增，易成歹徒覬覦行搶目標。為提升各金融機構防衛能力及行員危機意識，市警二分局於彰銀東基隆分行舉辦金融機構防搶演練。

過程由兩名員警扮演搶匪，駕駛偽牌轎車於銀行外怠速接應。其中一名歹徒闖入銀行強索現金，行員按下自動報警連線裝置，警方獲報隨即通報線上警網趕抵現場，但搶匪已開車逃逸。警方發布線上攔截圍捕令，埋伏在研判歹徒逃逸路線，搶匪疾駛到埋伏地點棄車逃逸。現場指揮官下令實施戰術包圍，迅速將兩名犯嫌壓制上銬、執行搜身，當場起獲贓款並逮捕到案。

市警二分局分局長童寶賢提醒民眾，農曆春節即將到來，民眾提取大量現金應注意「錢財不露白」，並注意周邊有無可疑人士。若欲提存領大額現鈔，可撥打一一０向警方申請提供「護鈔服務」。另外，舉家外出也可向警方申請加強巡邏。