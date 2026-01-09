年關將近，警方全力加強打擊詐騙犯罪，展現強力執法決心！

生活中心/台北報導

一名女子（李O炤）在網路上遭遇投資詐騙，詐騙集團佯稱可協助兌換高額美金穩定幣，誘使其前往臺北某店家進行交易。被害人於今年1月3日察覺有異，隨即通報165反詐騙專線，並與警調單位配合展開佈局。

新北市淡水分局接獲通報後，積極跨轄至臺北市中正一分局，在中正區一帶埋伏監控，歷經近半日佈局跟監，策劃於1月8日，借由黃金誘惑詐團來佈局交易，當場抓捕詐騙集團欲取得的兩公斤及十兩黃金（市值約新臺幣千萬元），並成功追回黃金。警調為了抓捕整條犯罪鏈，涉案車手逃避追緝，雖不斷變換地點製造斷點，最終仍在中山區南京東路遭警方圍捕，一舉逮捕幕後（王姓及黃姓）兩名幕後收水車手。

此次行動不僅即時阻詐、成功追回高額財損，更彰顯警方於年節前嚴打犯罪、守護民眾財產之決心。警方呼籲民眾應提高警覺，切勿輕信來路不明的投資邀約，如遇類似詐騙情事，請立即撥打 165反詐騙專線 諮詢或舉報，共同防堵詐騙危害