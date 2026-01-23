年關將近！ 賊趁打烊闖入餐廳 「扯電線」偷收銀台

竊賊趁餐廳打烊後闖入店內，將電線扯斷，直接抱走整台收銀機。（圖／東森新聞）





年關將近，小偷變多了嗎？竊賊看準店家生意好，藉機下手行竊。花蓮就有竊賊趁餐廳打烊後，闖入店內，將電線扯斷，直接抱走整台收銀機。店家隔天一早發現遭竊急忙報案，警方獲報後介入調查，鎖定特定對象，後續將依法移送地檢署偵辦。

藍衣男子快步走進店內，直接鎖定櫃台旁這台收銀機，下一秒，男子使勁拉拼命拉，想要把電線給扯斷，發現搬不走，甚至用手直接掰斷，大喇喇將整台收銀機搬上電動車前踏板，隨後逃離現場，犯案過程全被監視器拍下。

受害店家：「我們的收銀櫃檯，是直接被人家拿走，他是真的很明顯的犯罪軌跡，因為他就是找不到鑰匙，他就是整台直接搬走。」

22日一早開門發現收銀機不見，業者急忙報案。花蓮市林森路上這間餐廳，21日深夜11點多，這名男子趁店家打烊後，闖入店內偷走整台收銀機，害得業者損失至少1萬元，包含裡頭現金8940元，加上價值2千的收銀檯，損失達10940元。

受害店家：「滿傻眼的，其實我昨天一整天，都還滿害怕的，因為我第一次遇過這種事情，我不知道那個人會不會再來，也許他之前就有探點過，不確定是不是，因為他走進來，也是熟門熟路的。」

懷疑對方早就已經先勘查過，才會選在這時行竊，尤其年關將近，不少宵小趁機下手。

花蓮分局中山所長劉明翰：「總計損失約新台幣1萬餘元，本所獲報後已擴大追查，現已掌握特定對象，將持續積極查緝犯嫌到案。」

目前警方已經介入調查，鎖定嫌犯，後續也將依加重竊盜及侵入住宅罪送辦，要追出是否有更多人受害。

