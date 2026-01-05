年關將近 餐飲業者推出海鮮年菜料理
迎接2026金馬年到來，台中海鮮餐廳「星星水產－台中旗艦店」看準消費者對海鮮年菜需求升，推出「馬躍迎星來」系列年菜，強調無論是小家庭的外帶組合，或是親友齊聚的大型宴席，皆以澎湃海鮮讓消費者以親民價格品嘗。
內用桌菜部分頂級款每桌1萬2888元，以「龍蝦盛合刺身船」揭開序幕，搭配海味層層堆疊的「狩首紅蟳海鮮鍋」；每桌9888元的方案，包含豪華刺身船、鮑魚胡麻沙拉等共十道佳餚。兩款套餐皆包括象徵年年有餘的「樹子清蒸龍虎斑」與寓意吉祥的「佛聞革命跳牆來」，為團圓餐桌增添滿滿年味。
針對偏好在家圍爐的消費者，星星水產同步推出每組5888元的外帶年菜套組，內容包含藥膳養生烏骨雞、蜜汁燒烤豬肋排、貴妃花雕醉鮮蝦等六菜一湯，並貼心加贈保溫袋，讓消費者能將剛出爐的鮮美與溫度完整帶回家中。「馬躍迎星來」系列年菜即日起開放預訂。
星星水產嘉義店近日推出全新話題餐點「海陸星盤」，迅速在社群平台掀起討論熱潮，不少顧客更成為回訪常客，主動指名預訂，成為近期嘉義地區備受矚目的饗宴之一。
「海陸星盤」主打一次匯集多款頂級海鮮與嚴選肉品，透過澎湃擺盤展現強烈視覺效果，同時兼顧風味層次與口感表現。店家指出，餐點推出後深受家庭聚餐、朋友聚會與慶祝場合青睞，顧客普遍回饋用餐體驗佳，加強口碑擴散。
因應市場熱烈反應，星星水產嘉義店宣布為「海陸星盤」進行升級調整，在原有基礎上加強海鮮配置，並優化整體料理層次，讓風味與份量更加完整。店方表示，此次升級為了回饋顧客也展現品牌品質、重視消費者意見的經營理念。星星水產嘉義店強調店內食材皆為當日備料，建議消費者及早預訂，並承諾未來也將持續調整內容，為顧客帶來驚喜。
年節即將來臨，樂天皇朝推出各式海鮮料理，讓家人們團聚同時也可享用海鮮美饌，餐點包括獨具創意的「鮮蝦空氣春捲」，春捲皮在淋油受熱後膨脹充氣。一口咬下，酥脆外殼與點綴黑木耳細末的鮮蝦豬肉餡形成完美對比；「一品海鮮豆腐煲 」從舊有的鮮蝦豆腐煲升級而來，口感滑脆的黑玉參、肉質緊實的白蝦仁、鮮甜蛤蜊和過油定型的嫩豆腐，每一種食材都在砂鍋內以濃郁醬汁包覆；「金黃涼瓜炸魚片」先將白玉苦瓜切薄片，沾高筋麵粉以小火炸乾水份，再依次起鍋爆香辣、花椒，與鯰魚片並快速翻炒；清炒蝦仁以蛋白與鹽巴抓醃河蝦仁後快炒，同時加入青豆仁和精靈菇增加口感，點幾滴紅醋讓蝦味更加飽滿。
其他人也在看
寒流報到！高人氣保暖寢具一次看 石墨烯極暖被、千元暖暖被、免插電暖床墊成小資族新寵
入冬後最強冷空氣報到，氣象局提醒，元旦後將迎來首波寒流，北台灣清晨低溫恐下探 9 度，白天體感依舊濕冷，民眾除了外出要做好保暖準備，老年人、有慢性病的人更要注意夜晚睡較溫差對身體造成負擔，許多上班族、長輩與小孩半夜容易被冷醒、肩頸手腳冰冷，若寢具保暖度不足，不僅影響睡眠品質，隔天還可能感到疲憊、頭痛或精神不濟，相較於傳統厚重棉被，近年主打「更輕、更暖、更蓄熱」的新型保暖被與寢具更受青睞，不僅睡起來沒有壓迫感，還能快速提升被窩暖意，這篇特別精選多款高人氣冬季寢具，不但兼具保暖與舒適，更有期間優惠，在寒流來襲前無痛替全家升級保暖力就是現在！Yahoo好好買 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
只限今天！超商咖啡「10元爽喝」 拿鐵寄杯買7送7
全家超商週一咖啡日優惠！大單品咖啡、大特濃咖啡同品項加10元多1杯。另外，7-11超商大杯精品美式/拿鐵、大杯精品馥芮白買7送7活動只到今天！中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
百貨美食新櫃報到 打卡請吃好料、限時看電影免費
歲末聚餐需求炙熱，百貨餐飲新櫃輪番登場，透過強化館內陣容吸引人潮光顧。Global Mall多個店點都有新餐廳登場，包括桃園A19引進泰式料理「饗泰多」、桃園A8引進來自台南「美滿炸雞」，林口A9則有「薩莉亞」進駐，成為林口首店；台中廣三SOGO百貨近期也引進川味品牌「開飯川食堂」，限時消費打卡還有機會免費吃甜品。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
寒流來襲！今年冬天保暖神器推薦：超夯日本BRUNO暖杯墊、桌上暖風機、SPA泡腳機直降千元｜揪愛Mei推好物
年末最後一波雙12優惠，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年末優惠檔期入手購物車清單，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著冷空氣一波波，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 1
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 83
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 109
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 8 小時前 ・ 6
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 319
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 93
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 157
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 195
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 22
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 9
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40