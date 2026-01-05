年關將近 餐飲業者推出海鮮年菜料理

星星水產台中旗艦店推出「馬躍迎星來」系列年菜。（星星水產提供）

迎接2026金馬年到來，台中海鮮餐廳「星星水產－台中旗艦店」看準消費者對海鮮年菜需求升，推出「馬躍迎星來」系列年菜，強調無論是小家庭的外帶組合，或是親友齊聚的大型宴席，皆以澎湃海鮮讓消費者以親民價格品嘗。

內用桌菜部分頂級款每桌1萬2888元，以「龍蝦盛合刺身船」揭開序幕，搭配海味層層堆疊的「狩首紅蟳海鮮鍋」；每桌9888元的方案，包含豪華刺身船、鮑魚胡麻沙拉等共十道佳餚。兩款套餐皆包括象徵年年有餘的「樹子清蒸龍虎斑」與寓意吉祥的「佛聞革命跳牆來」，為團圓餐桌增添滿滿年味。

同步推出外帶年菜套組，並加贈保溫袋，讓消費者能將剛出爐的鮮美完整帶回家中。（星星水產提供）

針對偏好在家圍爐的消費者，星星水產同步推出每組5888元的外帶年菜套組，內容包含藥膳養生烏骨雞、蜜汁燒烤豬肋排、貴妃花雕醉鮮蝦等六菜一湯，並貼心加贈保溫袋，讓消費者能將剛出爐的鮮美與溫度完整帶回家中。「馬躍迎星來」系列年菜即日起開放預訂。

星星水產嘉義店近日推出全新話題餐點「海陸星盤」，迅速在社群平台掀起討論熱潮，不少顧客更成為回訪常客，主動指名預訂，成為近期嘉義地區備受矚目的饗宴之一。

星星水產嘉義店宣布為「海陸星盤」進行升級調整，除加強海鮮配置，更優化料理層次。（星星水產提供）

「海陸星盤」主打一次匯集多款頂級海鮮與嚴選肉品，透過澎湃擺盤展現強烈視覺效果，同時兼顧風味層次與口感表現。店家指出，餐點推出後深受家庭聚餐、朋友聚會與慶祝場合青睞，顧客普遍回饋用餐體驗佳，加強口碑擴散。

因應市場熱烈反應，星星水產嘉義店宣布為「海陸星盤」進行升級調整，在原有基礎上加強海鮮配置，並優化整體料理層次，讓風味與份量更加完整。店方表示，此次升級為了回饋顧客也展現品牌品質、重視消費者意見的經營理念。星星水產嘉義店強調店內食材皆為當日備料，建議消費者及早預訂，並承諾未來也將持續調整內容，為顧客帶來驚喜。

獨具創意的「鮮蝦空氣春捲」，春捲皮在淋油受熱後膨脹充氣，酥脆外殼與鮮蝦豬肉餡完美搭配。（樂天皇朝提供）

年節即將來臨，樂天皇朝推出各式海鮮料理，讓家人們團聚同時也可享用海鮮美饌，餐點包括獨具創意的「鮮蝦空氣春捲」，春捲皮在淋油受熱後膨脹充氣。一口咬下，酥脆外殼與點綴黑木耳細末的鮮蝦豬肉餡形成完美對比；「一品海鮮豆腐煲 」從舊有的鮮蝦豆腐煲升級而來，口感滑脆的黑玉參、肉質緊實的白蝦仁、鮮甜蛤蜊和過油定型的嫩豆腐，每一種食材都在砂鍋內以濃郁醬汁包覆；「金黃涼瓜炸魚片」先將白玉苦瓜切薄片，沾高筋麵粉以小火炸乾水份，再依次起鍋爆香辣、花椒，與鯰魚片並快速翻炒；清炒蝦仁以蛋白與鹽巴抓醃河蝦仁後快炒，同時加入青豆仁和精靈菇增加口感，點幾滴紅醋讓蝦味更加飽滿。

