年關救星！勞保紓困貸款12/15開放申請 符合3條件最高貸10萬

為協助勞工度過年前經濟難關，勞動部勞工保險局今（5）日宣布，將於12月15日起至2026年1月2日止，開放申請「115年度勞保紓困貸款」，由土地銀行受理，提供線上、臨櫃及郵寄方式申請。每人最高貸款金額為10萬元，年利率2.165%，貸款期限3年，且前6個月僅需繳息不還本，緩解短期壓力。

土銀指出，本次貸款主要為協助有急需的勞工，特別是在過年前資金壓力大的情況下，能讓資金調度更為彈性。勞保紓困貸款期限為3年，採「前6個月只繳息不還本」機制，第7個月起分期攤還本金與利息，期望成為「救急不救窮」的溫暖措施。

不過，此次方案必須同時符合3項條件才能申請：

生活困難需要紓困，且勞保年資滿15年（至2026年1月2日止） 無欠繳勞保費及滯納金 未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已全數繳清

若已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或勞工保險補償金者，則不得再申請。

勞工申請勞保紓困貸款的方式：

線上：12月15日上午8點起開放 臨櫃：12月15日上午9點起開放 郵寄：以申請期間郵戳為憑

土銀提醒勞工若及早提出申請，多數可在農曆年前取得資金，並可利用手機完成身分驗證、線上申貸及簽約對保流程，大幅縮短申辦時間。今年提供全程線上申請與簽約對保，不限平日或例假日，都可利用手機或電腦完成作業，省時又便利。若不便線上操作，亦可至土銀臨櫃或郵寄辦理。

勞保局也提醒，借款後務必按時繳款，以免未來發生保險事故時，勞保給付遭扣減，影響自身權益與生活保障。