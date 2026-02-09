年關治安實戰演練 西螺分局銀行防搶逼真上演 警銀應變零時差

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將近，年關現金流通高峰來臨，為防範搶案發生、確保民眾財產安全，雲林縣警察局西螺分局日前選定轄內銀行，實施一場高擬真防搶暨攔截圍捕演練，模擬歹徒持刀犯案情境，全面檢視警銀聯防效能，強化第一線人員危機意識與臨場應變能力，展現警方守護年節治安的決心。

西螺分局選定轄內銀行實施高擬真防搶攔截圍捕演練實戰。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局指出，近年犯罪型態不斷轉變，歹徒作案工具已不再侷限於槍械，刀械攻擊風險亦逐漸升高，因此此次演練特別納入「持刀歹徒」應對課目，從銀行端通報、警方出勤到現場制伏，全程以實戰標準檢視流程，確保面對突發狀況時，各單位能迅速、正確反應。

廣告 廣告

演練情境設定於人潮往來頻繁的銀行營業場所，模擬兩名歹徒共乘銀色自小客車抵達現場，其中一人持刀闖入銀行行搶，另一人於車內把風。行員面對突發狀況沉著應對，立即啟動警報並通報警方，西螺分局勤務指揮中心接獲報案後，隨即啟動「快打機制」，調度線上警力火速趕赴現場。

警方實施一場高擬真防搶暨攔截圍捕演練。(記者廖承恩翻攝)

警方抵達後迅速完成現場封控，運用專業戰術成功制伏持刀歹徒並起出贓款；另一名歹徒見狀駕車逃逸，指揮中心即時發布無線電通報，結合巡邏警力展開攔截圍捕，多組警力沿線包抄、設點攔查，最終順利將逃逸歹徒攔截逮捕歸案，完整呈現警力調度與橫向聯繫效率。

整個演練過程節奏緊湊、畫面逼真，讓現場不知情民眾一度誤以為是真實案件發生，紛紛走避，事後得知為演練後，對警方反應速度與專業表現給予高度肯定。西螺分局表示，透過高擬真演練，不僅能即時發現流程盲點，也能有效提升警銀人員面對危機時的心理素質與實務能力。

西螺分局勤務指揮中心接獲報案後，立即啟動快打機制，調度線上警力迅速馳赴現場。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局強調，依循115年加強重要節日安全維護工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，警方除持續打擊詐欺犯罪外，春節前後將在銀行、超商等財物匯集場所加強巡邏守望，並呼籲民眾年關期間提領大量現金務必提高警覺，如有需要可向警方申請免費「存提款護鈔」服務，結合警民力量，共同守護春節安全。