年關缺錢！勞保紓困貸款首日湧2.87萬件申請「借逾28億」

115年度勞保紓困貸款昨（15日）正式開辦，截至當日下午5點，受理申請件數達2萬8791件，貸款金額為28億7462元。與去年同期相比，不論件數或金額皆衰退約1%。

勞保紓困貸款額度，每一位被保險人最高可貸新台幣10萬元。（圖／示意圖／pexels）

據勞保局、土銀資料顯示，首日申請者有99.78%採線上申請方式，僅有64件臨櫃申請。總件數達2萬8791件，較去年開辦首日減少260件，金額為28億7462元，較去年首日略減2734萬元。勞保局推測可能與股市行情表現良好、企業加薪等因素有關，使得需要急調頭寸的勞工人數降低。

根據規定，申請勞保紓困貸款需同時符合4項要件，包括生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至明年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金，以及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。不過，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保紓困貸款可向土地銀行網路申請、向土地銀行所屬分行臨櫃申請，以及郵遞申請。（圖／示意圖／Google map）

貸款額度方面，每一位被保險人最高可貸新台幣10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%。還款方式為前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，撥款後次月起由土地銀行帳戶按月扣款。

為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化服務，勞工只要使用手機或電腦，就能直接在線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也可使用。

申請方式有三種，包括向土地銀行網路申請、向土地銀行所屬分行臨櫃申請，以及郵遞申請。凡符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可透過網路申請直接辦理，不須親自至土地銀行櫃台辦理。

勞保紓困貸款昨天開跑。（圖／勞保局）

勞保局特別提醒，勞工貸款後務必按時還款，如契約到期後有未清償之貸款本息，請於有能力時及早償還，避免保險事故發生時，因扣減保險給付而影響經濟生活。申請期間自12月15日起至明年1月2日（週五）止，有需要的勞工可把握半個月申請時間。

相關詳情可洽土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託金融機構；土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理；或電洽勞保局服務專線（02）2396-1266。

勞保紓困貸款申請方式一覽表。（圖／土地銀行官網）

