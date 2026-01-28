年關近在眼前 新店警強化防搶演練 守護金融機構安全

MEITU 20260128 221953545 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠新北報導】為因應115年重要節日即將到來，提升轄區治安維護能量，確保民眾生命財產安全，新北市政府警察局新店分局於近日結合轄內金融機構，辦理防搶演練，透過實兵實地演練方式，強化第一線員警及行員面對突發搶案之應變能力。本次演練模擬歹徒持械闖入金融機構行搶情境，由行員依標準作業流程即時通報警方，警方接獲報案後迅速派遣線上警力到場，實施封鎖、攔截、蒐證及逮捕等作為，整體流程順暢確實，有效檢視警銀通報及協同處置能力。

新店分局表示，重要節日期間人潮、金流頻繁，為治安維護重點時段，透過此次演練，不僅提升員警臨場反應與應變能力，也加強警銀合作默契，落實「事前預防、即時應變、事後查緝」之整體安全防護作為。新店分局強調，未來將持續針對轄內金融機構及治安熱點加強巡邏與勤務部署，並呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，共同維護安全、安心的生活環境。