年關近娃娃機店成目標！ 兩男破壞兌幣機 警鎖定追查

台南市 / 綜合報導

年關將近提醒店家注意！台南下營區一家娃娃機店，今(11)日凌晨遭兩名竊賊侵入，他們進入店裡用工具撥開監視器，接著拿出鉗子、鐵撬撬開兌幣機，破壞兌幣機後把裡頭的錢偷光，犯案後從容開車離開，囂張砸兌幣機的行為被店內其他監視器錄下，警方根據畫面追查嫌犯，不排除背後有集團操控。

黑轎車來到娃娃機店外，兩名男子下車，兩個人頭部臉部包緊緊走進店內後，一個就先用長鐵撬撥開監視器，一個也拿出短鐵撬要撬開兌幣機的大鎖，撬得太用力整個人滑倒，氣得他再拿出鉗子要用剪的，然而還是剪不開，就換另一個上場，拿著鐵撬破壞兌幣機。

廣告 廣告

過程中另一個發現還有一個監視器，於是爬上一台娃娃機把鏡頭撥開，撬娃娃機的死命的撬，費了一番功夫終於把兌幣機門板上，扣住的鐵把撬開，偷竊男子說：「走了走了。」緊接著兩個人快動作，把裡頭裝零錢跟鈔票的盒子，全都搬走搬到車上，回頭拿了犯案工具後逃離現場。

這起竊案發生在今日凌晨台南市下營區內的這間娃娃機，店內被破壞的的兌幣機已經故障不能使用，另一台門把上也有被撬過的痕跡，店主說第1次遇上這樣的狀況，遭竊娃娃機店業者說：「兌幣機可能有3、4萬有喔，小的這一台它是沒有辦法，撬不開，他只把那個破壞掉而已。」

而兩名竊賊自以為撥開監視器，就能不被發現，殊不知還有更隱密的鏡頭把過程全都錄，店主事後發現也立刻報警，台南下營分駐所所長姜健鴻說：「竊賊3人駕駛租賃車，目前已查得其中竊嫌身分查緝中。」警方也提醒，年關將近宵小開始出沒，民眾開店的業者要特別小心，以免偷兒找上門。

原始連結







更多華視新聞報導

花蓮娃娃機不景氣又遇賊破壞 5台主怒押賊痛毆

持「電台子」把兌幣機當提款機 老闆怒PO網緝凶

高雄9娃娃機連續失竊 小偷得手3萬2000元落網

