年關近收財氣 易經專家王老師提醒：謝太歲、拜尾牙是關鍵

隨著農曆年底將近，不少民眾開始關心年關交接的運勢安排。易經專家王老師指出，乙巳年走到年末，本就是「氣場轉換」的重要時刻，若能妥善完成謝太歲與土地公尾牙的儀式，不只是感恩，更是在為來年的財運與穩定度提前布局。

王老師提醒，很多人只重視年初安太歲，卻忽略了「年末謝太歲」的重要性，其實謝太歲代表的是一整年的總結與回報，對於平安、財庫與運勢延續都具有關鍵意義。

哪些人特別適合在年末謝太歲？

依民俗與流年結構來看，王老師點名幾類族群，特別建議在農曆年底完成謝太歲儀式：

屬蛇者：值太歲（本命年）



屬豬者：沖太歲



屬猴、屬虎者：刑太歲（寅巳申三刑）



今年曾出現破財、病厄、官非、意外者（不限生肖）



今年整體順遂，想向太歲星君稟告、感恩者

王老師表示：「謝太歲不是只為化解不順，也是對這一年平安走過的一種回饋，氣走得順，來年自然接得穩。」

謝太歲什麼時候做最合適？

2026 年謝太歲的時間，從 2 月 11 日（農曆十二月二十四日送神日）後，一直到除夕前都可以。供品以簡單、清淨為原則，準備鮮花、素果、糕點餅乾三樣或五樣（素食為佳），搭配三色金紙或盒裝太歲金即可。

王老師也提醒，一般謝太歲不必過度鋪張，誠心最重要，若沒有特別大事，只需合掌稟告、焚香致意即可，疏文並非強制。

謝太歲流程重點一次看

進行謝太歲時，可依以下流程進行：

擺設供品：將供品與金紙整齊擺放於太歲殿前。

上香稟告：先拜廟宇主神，再向當值太歲星君及自己的本命太歲上香。

簡單稟告：說明姓名、農曆生日、居住地，並感謝太歲星君一年來的護佑。

焚化納獻：香燒至約三分之一時，將金紙（及疏文如有）焚化。

處理太歲符：年初有領太歲符者，應一併焚化，象徵送神回天庭。

添油香：隨喜添油香，有捨才有得。

地點方面，王老師建議以年初安太歲的同一間廟宇為佳；若身在海外或不便外出，也可在家門口朝當年太歲方位設案祭拜。

尾牙不只是聚餐，更是一年的財氣收官

除了謝太歲，王老師也特別提醒，農曆十二月十六的「尾牙」，是向土地公感謝一年庇佑、結算財氣的重要日子。2026 年尾牙落在 2 月 3 日，參拜吉時為上午 7 點至下午 3 點。

王老師指出，土地公掌管地方財庫與事業運，尾牙這天不只是拜生意，更是在為下一年度的財運「打底」

尾牙拜土地公，供品怎麼準備？

基本供品可包含：

三色金紙（壽金、刈金、福金）或福德正神發財金



發糕、年糕（象徵業績高升）



花生糖（好事發生）



酒（象徵長久、財源滾滾）



成對鮮花



四果（單數水果為佳）



自己愛吃的食物（素食為佳）

若是公司行號、店面經營者，或準備轉職、啟動新計畫者，王老師建議可準備疏文，正式向土地公結算舊年度，並祈求新年度指引與財庫圓滿。

尾牙參拜流程重點

先擺設供品與金紙



在廟宇先拜天公爐，再拜主神與土地公



誠心稟告感謝一年來的保佑，並祈求來年順遂



香燒至三分之一後，焚化金紙與疏文



撤收供品，麻糬、花生分送家人或員工，象徵分享福氣



記得添油香，再合掌致謝

地點選擇有訣竅

王老師建議，拜土地公可選擇：

住家附近的轄區土地公

公司或店面附近的土地公（守財庫）

平時常拜、磁場契合的土地公廟

王老師提醒：年關儀式做對 是為來年鋪路

王老師最後總結，年末的謝太歲與尾牙拜土地公，不只是民俗儀式，而是一種「向天地交帳、向自己總結」的過程。把該感謝的感謝完，把該收尾的收好，來年的運勢與財氣，才能走得穩、接得住。

「懂得在年關停一下、整理一下，往往比急著往前衝，更容易走得長遠。」王老師提醒民眾，把握年末關鍵節點，為新的一年做好最好的準備。