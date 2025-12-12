年關近詐騙猖獗 冒名招募個資恐遭竊2／蹭小S金鐘熱度！ 詐團冒名節目組徵求來賓騙個資

小S、派翠克主持的《小姐不熙娣》奪下今年金鐘綜藝節目主持人獎。（金鐘獎提供）

小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》奪下今年金鐘綜藝節目主持人獎，節目聲勢正旺，卻意外被詐騙集團「蹭熱度」。近期社群上出現冒名節目組的徵人貼文，大量民眾信以為真、填寫個資，讓製作單位急忙澄清，專家也揭開詐團假借節目名義套取資料的層層手法。

小S繼 2005 年與蔡康永以《康熙來了》敲響金鐘後，睽違 20 年再度以《小姐不熙娣》拿下「綜藝節目主持人獎」，更是首度以得獎者身分站上頒獎台，沒想到現在連詐騙集團也緊跟時事，竟然在社群上冒名節目組來徵人。

自稱是節目企劃徵求素人，貼文一出，立刻湧入大量民眾留言、填表單。節目組緊急發文澄清，就怕民眾填了個資被冒用。不少網友也哀號：「蝦米竟然是假的。」但官方帳號也趁著這波話題熱度，真的來徵人。文案寫下「絕非詐騙」，錄影主題還剛好是「年齡詐欺犯」，創意程度要幫小編加薪了；但網路上真真假假的徵人訊息，節目組已經不是首次被懷疑是詐騙。

「那個派翠克，不好意思，我想問一件事情，就是你們錄影是都要給身分證嗎？因為我們都沒有遇過，那請問這是不是詐騙呢？」就連來賓都懷疑，私訊主持人詢問，而專家也分析詐騙集團冒名後的層層手法。

犯罪防治學系助理教授林書立：「告訴你我錄取你了，請你提供銀行的帳戶。接下來又一步一步告訴你，合理化你必須要提供銀行密碼，最後你的個資、銀行密碼都出去了，不但個資被騙，你還會成為被告。」就怕被利用，反倒成了詐團共犯，節目沒上成，恐怕變成上法庭。

