年關近陸多地爆「農民工討薪潮」 建築工維權喊：無法生活了

年關將近，中國大陸過去2週再掀起農民工討薪潮。新加坡《聯合早報》不完全統計，僅過去一週，大陸各地的討薪事件超過10起。學者指，農民工被欠薪問題持續多年，官方始終未能徹底解決，且在整體經濟下滑帶來的結構性壓力下，進一步加大討薪難度。

網傳畫面顯示，有工人在廣西百色一高速公路上堵路討薪。（圖／翻攝X）

根據《聯合早報》，網傳影片顯示，本月15日，廣西百色一處高速公路上有十多名工人堵路討薪。13日在湖北漢川，有服裝廠工人則因討薪無果，數十人堵路維權。

且受房地產市場低迷影響，建築業成討薪問題「重災區」。黑龍江大慶有工人為討工資14日起在塔式起重機上停留2天一夜。另一名疑似建築工人17日則發文指，一家建築行業的中央直屬企業拖欠款項，直呼「我們無法生活了」。有網友認同回覆，「工地要錢一年比一年難」，也有人稱「21年的都沒要到」。

廣告 廣告

網傳有工人在河北邯鄲討薪。（圖／翻攝X）

除了拖欠工資，報導又提到，有部分製造業雖維持生產，但卻透過減少工時、調低津貼來降低成本，引發員工不滿。深圳一家科技公司本月就出現持續一星期以上的大規模罷工，數千名員工抵制「5天8小時」工作制。

北京也注意到勞工年底討薪難問題。上週召開的中共政治局會議將解決欠薪列為明年經濟工作之一。此前，大陸國務院就業促進和勞動保護工作領導小組辦公室也發布通知，開展「治理欠薪冬季行動」，全面糾治欠薪行為。

相關部門隨後相繼作出反應，例如大陸最高檢察院11月28日下發通知，要求檢察機關從嚴懲處惡意欠薪犯罪，高質效辦理涉欠薪糾紛案件。

中共中央政治局召開會議研究2026年經濟工作。（圖／翻攝YT「CCTV中國中央電視台」）

日本創價大學教授林大偉受訪時指，大陸官方正透過多種方式緩解農民工欠薪問題，但拖欠工資的具體原因仍不完全明確。部分外媒去年曾將經濟疲軟視為潛在原因之一。

新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華則指，農民工欠薪問題由來已久，可追溯至1990年代末，2000年代初期尤為嚴重，官方當時曾推出「工資保證金」制度，以因應欠薪問題。他說，政府雖提出眾多政策，但從官方每年公布的追回欠薪金額來看，農民工欠薪問題一直沒徹底解決，且年底都會集中爆發。

根據大陸最高法院數據，2022年9月底至2023年1月，全國法院2023年共執結農民工工資案件逾15萬件，執行金額78.83億元人民幣。

占少華進一步指，近期一些新趨勢也使農民工欠薪問題更突出。一方面政府財政承壓，而不少工程由政府作為發包方，一旦拖欠工程款，風險便會傳至農民工，且影響更為嚴重。另一方面，工程數量減少也加大農民工就業難度，一些人不得不接受不合理條件，因此增加了討薪難度。

另一方面，工程量減少也加大農民工就業難度，部分人不得不接受不合理條件，甚至未簽訂保障自身權益的合約，從而增加討薪難度。

延伸閱讀

彈劾總統懶人包！76席立委門檻過不了 但賴清德有得忙了

用袁世凱比擬賴清德！藍白轟「怪獸總統」已無法監督

藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看