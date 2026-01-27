年關近、寒流襲 台南鹿耳社區募集防寒物資送暖獨老

鹿耳社區提前送過年物資給獨老歡度春節。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕春節近又逢強烈寒流，鹿耳社區唯恐獨居長輩防寒衣著不足，特地募集25套棉被、32頂毛帽及多樣民生物資等，今日由安南區副區長郭孟淑、社區理事長蔡登進等人及志工協助之下，共同慰問獨居長輩並送上民生物資。

蔡登進表示，寒流來襲有很多長輩因防寒衣物不足，怕長輩無法禦寒造成不幸意外，社區積極募集、採購防寒物資送給長輩們禦寒，感謝台江常民生活關懷協會理事長顏鳳君、常備士官班校友會總幹事胡瑞忠等人共同響應募集棉被、毛帽；將愛心造福社區的獨居長輩，「我們希望能有更多的愛心團體、人士一起來關懷弱勢族群」。

顏鳳君說，「十分感謝蔡登進理事長給我這機會，回饋鄉親，讓我一起關懷這群社會邊緣人，讓他們能夠有個溫暖的冬天。更讓我感動的是蔡登進18年來長期的不間斷提供獨居長輩三餐，讓我有機會參與本次的關懷活動，能夠盡一點心意」。

