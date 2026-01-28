年關防搶動真格!土城警防搶演練太逼真 行人直呼嚇人

（土城警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

年關將近，為加強金融機構對強盜、搶奪等案件之應變能力，土城警分局於昨(27)日下午2時聯合土城農會永豐分部舉辦防搶演練，由兩名警察同仁假扮鴛鴦大盜持槍闖入農會，對空鳴槍脅迫行員及人質交出錢財，俟得手巨額贓款後隨即開車逃逸，土城警方同步啟動追緝工作，行搶過程太過逼真，令一旁行人驚呼不已，經員警解釋才拍胸直呼太嚇人了。

土城警分局指出，演練過程，歹徒得手後駕車往中和方向逃逸，警車隨即開啟警報器在後追緝，歹徒見狀馬上逃逸並衝撞攔截點，頓時整條街充滿了警笛聲，過程緊張又逼真，引起路上行人側目不已。

廣告 廣告

（土城警分局提供）

土城警分局提到，當歹徒被警方車輛逼入圍捕點後與警方對峙，經出動土城分局快速打擊犯罪特警隊，透過偵查隊隊長張森維以及歹徒家屬的心戰喊話，配合特警的強大火力威嚇，如此軟硬兼施後，歹徒終於放棄抵抗棄械投降，演練圓滿結束。

土城警分局長沈明義表示，除了加強與轄內金融商家業者維持建立窗口聯繫合作，亦協助各金融機構舉行員工自衛編組演練，讓行員提高警覺遇事不慌張，保持冷靜隨時通報警察機關。並強化線上警網快速應變能力，立即派遣線上警力，實施攔截圍捕緝獲犯嫌，以確保民眾生命、財產安全。