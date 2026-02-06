年關防詐升級！豐原警「揭話術」強化攔阻

豐原警分局加強金融機構聯繫與識詐宣導，深化關懷提問機制守住民眾荷包。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／臺中報導】年關將近，詐騙案件易隨著資金流動頻繁而升溫。為強化第一線阻詐量能，臺中市政府警察局豐原分局主動出擊，由分局長謝建國率副分局長、偵查隊隊長及副隊長等幹部，分批帶領各派出所員警，全面走訪轄內53家金融機構，進行聯繫座談與識詐宣導，同時結合防搶、防竊安全提醒，攜手金融機構建立更綿密的防詐網絡。

警方表示，金融機構臨櫃人員是阻詐的重要關鍵角色，透過深化「關懷提問」與異常態樣辨識，可即時攔阻可疑匯款。近期詐騙集團常以「還款」、「購屋頭期款」、「繳稅」、「購買精品」、「裝潢費用」等名義，指導被害人於臨櫃匯款時刻意編造說詞，企圖規避行員關懷詢問與警方介入，導致財損風險升高。

豐原警分局提醒，民眾若接獲可疑來電或訊息，切勿依照詐騙話術隱瞞實情或誤導行員與警方，臨櫃辦理業務時務必據實說明匯款原因，才能讓行員及警方及時協助把關，守住辛苦積蓄。

警方也重申「防詐四不」原則：一、不點擊非官方網址；二、不填輸信用卡資料及驗證碼；三、不寄送存摺、提款卡與密碼；四、不轉傳不明連結或簡訊。同時呼籲，投資理財應循合法官方管道，凡標榜「內線消息」、「穩賺不賠」多為詐騙陷阱。另檢警機關不會以電話辦案，也不會要求監管帳戶或交付金錢，凡遇要求匯款、面交或購買點數交付者，幾乎可判定為詐騙手法。

豐原警分局偵查隊隊長洪緯儒指出，防詐需全民共同參與，若有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，或於緊急情況報案110請求協助。春節期間若有提領大額現金需求，民眾亦可申請警方護鈔服務，確保財物與人身安全。

豐原警分局強調，透過警銀合作與持續宣導，能有效提升攔阻成功率，降低詐騙被害發生。警方也將持續深入社區與金融機構，強化識詐意識與應變能力，讓市民安心過好年。

