年關難過？ 文化大學教職員爆未依往例收到年終獎金

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆年即將來臨，中國文化大學基層教職員，今(20日)投訴表示，歷年慣例皆於1月20日發放當月薪資併同年終獎金，然而今日查看帳戶時，卻發現年終獎金竟無故消失，校方在事前完全沒有任何公告、沒有公文、甚至連一封解釋的Email都沒有，這種「突擊式」延發獎金的行為，讓所有仰賴這筆錢過年的基層同仁措手不及，也讓大家焦慮不已。

校方目前尚未有回應。據悉，年終獎金有可能延後到2月5日發放，但是否仍如往例有1.5個月，文大教職員感到憂心。

投訴教職員表示，文化大學校長王子奇據聞年薪高達台幣400萬，對高層而言，基層教職員的年終獎金或許只是數字，但對於廣大從外地來到台北租屋、背負房貸與信貸的基層員工來說，這是過年返鄉、包給長輩紅包、以及支應台北高昂生活費的「救命錢」。

投訴人表示，今年春節將至，校方卻在毫無溝通的情況下，片面決定延後發放。這種傲慢的行政風格，等同於在寒冬中對基層員工進行心理與經濟上的雙重霸凌，而過去也曾發生片面修改獎金制度引發抗議，如今變本加厲，連「發放日期」都能無預警變更，誠信蕩然無存，質疑為何文大校方能在未經溝通下變更發放慣例？這筆預算去向為何？校方是否打算「年後」才發年終獎金？

投訴人表示，只是想守護基本的生存尊嚴，不希望在為校奉獻多年後，連一個安穩的農曆年都過不了，盼能還給基層員工一個公道。

