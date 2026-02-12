年關一到就怕回婆家？心理師揭「婆家過節恐懼症」根源：放下好媳婦人設，當有禮貌客人就好

最近去桃園機場送機，被一圈又一圈出關人龍震撼到，聽到一位用女士說，終於熬到可以出國躲「年獸」，不用回婆家團圓，一旁看似先生的人，面無表情的聽著，這一幕讓我聯想到好些有「婆家過節恐懼症」的朋友。 為什麼過年讓人壓力山大？尤其是需要回婆家的女人？

有一種回婆家的壓力很特別，明明沒有特別的狀況，但就是渾身不對勁。一位朋友說：「我公婆是很客氣的人，回婆家我根本不用做事，但多待兩天就覺得不舒服，只要稍微提一下，就被老公說『人在福中不知福』，搞得我好煩，年年收假必為這個吵架。」

這位朋友的不舒服，並非來自於外在的惡意，例如老人家愛碎念、妯娌競爭、姑嫂針鋒相對、伯叔刻薄計較……。這些惡意情況有具體的對象可以檢討，明確的事跡可以評論，為什麼生氣、情緒為何而起？原因清楚明瞭。

身邊都是好人，沒有可怪罪的人，沒有冒犯的事情發生，甚至飯來張口也可以，自己是被善待的，沒有什麼具體不滿可以指責。理智上知道要感恩，但情緒感受就是哪裡「怪怪的」。理智和情緒不一致，形成內耗。

通常，情緒被理解、被體貼，心情容易就過了。

但當事人多半不清楚這種「怪怪的感覺」到底是在怪什麼，只感受到壓力。而另一半更沒法懂：這到底有什麼好壓力大的？只當對方是在抱怨，無法適切回應，常一開口就讓氣氛更緊繃。

例如這位的朋友先生說，「又沒人要求妳什麼，都快50歲的人，早就該習慣。」這些回答，讓悶燒的火燒得更旺。

回婆家這件事，對自己和太太感受是截然不同的。對於先生來說，回老家是休息、是充電，要當媽寶、當孝順的兒子，可以自己決定，可以把腳翹在茶几滑手機，要當爛泥也會被當寶。

太太面對的則是，千年的傳統父權文化產物。平日，男人對日常瑣事不了解，較容易被包容；女人則包辦家務勞動、情緒勞動……在婆家這些勞動的慣性被打亂了。

該怎麼表現，有個文化的大帽子扣著。

「好媳婦」是要配合的、聽命的，不用勞務是被恩賜的，但情緒勞動無法怠慢，隨時要偵測旁人臉色，做出合宜的回應，在閉鎖的空間裡應付夫家親友，大量的社交，這些都是在耗電。

被期待有分寸，卻沒有清楚位置，人的生存模式或「戰」——抗議爭吵，或「逃」——不參與，都使不出來。

而且這兩項反應，都會犯了破壞和諧、不合群罪名。為了顧全大局，只能將自己壓抑成為悶燒鍋，最後就容易在離開婆家環境時炸開，變成衝突。

女人的累不是身體上的累，而是心裡面的累。

要在過年期間比較不委屈地活著，可以運用除舊布新這個概念，透過「捨棄」這個小撇步，給自己一個清爽的過年：

1、捨棄當「好媳婦」期待，重新自我定位

放棄想要讓人人滿意的好媳婦想法，重新找自己的定位。為自己設定一個角色演出：

不想要身體勞累，那就當自己是「客人」，有禮貌、禮數周到，其他的就不是自己的事了。 如果想要有參與感，設定自己是「啦啦隊」，主人上場自己只要表達情感支持即可，負責誇獎「菜好吃」、「衣服美」。

2、捨棄對老公「神助攻」幻想，明確提出需求

多半的太太回婆家情緒有一大半是被「豬隊友」激怒，覺得自己被扔在戰場孤軍奮戰，而先生袖手旁觀不相助。事實上，多數先生是不懂得如何主動當救援，除非獲得明確指令。所以，要做什麼就直接告訴對方，這是最省力及避免衝突的方式。

3、捨棄「全陪」行程，設定喘息時間

情緒勞動是很消耗能量，為自己設定中場休息時間，不用百分之百全程陪著夫家人，在過年鬧哄哄的氣氛裡，誰在場、誰不在場，其實沒有自認的那麼重要，保留一些時間給自己當喘息時間，出門去走走、和朋友聊聊天、滑手機都好。

一元復始，萬象更新，放在關係裡也適用，做一些新的嘗試，為幸福加碼。

