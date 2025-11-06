年領超2萬息課補充保費 不敗教主曝1招解方

▲衛福部長石崇良接受專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，引發網友熱議。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良為拯救健保，打算修《健保法》，調整補充保費收取方式，消息一出，投資人全炸鍋，不少存股族抱怨季配、月配ETF就無法分散課稅，對此，知名投資達人不敗教主陳重銘表示在臉書中發文表示，股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢，還要繳費是有點不合理，不如棄息免繳或選配息少但獲利成長股、「不配息」ETF等。

陳重銘在臉書表示，台灣股市1年發放2兆多的現金股利，是肥羊嗎？除了要繳所得稅之外，健保補充保費新制擬116年上路，優先從「利息、股利、租金」做起，年結算2萬就收取。

對存股族來說，當然要來仔細關心下面3點：

1.扣繳上限：

將從1000萬元提升至5000萬元，費率維持2.11%。假設年領2000萬股利，原本的上限是1000萬，所以只要繳交1000萬X2.11% = 21.1萬補充保費；如果提升到5000萬，那麼就要繳交2000萬X2.11% = 42.2萬元。

對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳交補充保費。

2.年度結算：

這個就會打到一般的投資人了，目前的補充保費採「單筆計算」，例如是月配息的ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費。如果改成年度結算，那麼一年領到的股利為1.99萬X12=23.88萬，要繳交23.88萬X2.11%=5千元的補充保費。

不過這裡又衍伸出一個問題，過去的補充保費都是直接從股利中扣除(就源扣繳)，如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，所以隔年要結算再申報跟繳費，可以說擾民嗎？

台積電賺到的價差都是免稅的，歡迎推不配息ETF，所得稅、補充保費都免了。

3.如何節省補充保費：

因為費率2.11%並不高，所以不用刻意操作節稅，例如除息前賣出棄息就不用繳補充保費，但是萬一填息又上漲，損失反而會更大；再來就是盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司，

陳重銘說，看上台積電的主要原因，就是配息很少，所得稅跟補充保費都少，但是股價因為獲利成長而持續增加，台灣目前沒有證券交易所得稅，賺到的價差都是免稅的。歡迎投信們推出「不配息」的ETF，所得稅、補充保費都免了，肯定支持！

陳重銘認為，股利繳交補充保費是有爭議的，因為股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢，還要繳費是有點不合理。但是現行的制度，都把股利當成所得，可是除息的參考價算法，又不把股利當成所得，這裡有矛盾啊！

例如股價100元，明天配息5元，明天開盤的參考股價是100-5=95元，除息就是把股利從股價中扣除，既然是「扣除」就不應該視為所得吧？如果要視為所得，那麼除息當天的參考股價應該還是100元才對，還是我們變更一下除權息的計算方法？

反正官字兩個口，講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，台灣的健保制度也有優點。不然就去開投資公司吧，真正的資產大戶，比較關心的還是所得稅，投資公司有它的優勢，有興趣的請去問會計師。

對此，網友表示「健保是要倒閉了嗎？」、「有夠誇張的啦」、「變相鼓勵全民炒股」、「看來要賣出高股息、高殖利率的股票了」、「當然是正2優先」、「一條牛剝好幾次皮，公司營所稅、健保保補充保費及個人所得稅，不公不義的稅制。投資股票哪有穩賺，賠錢的股票領股息股利，還要繳健保補充保費有天理嗎？」

