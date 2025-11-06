年領逾2萬「要繳健保補充保費」！一票存股族哀號 不敗教主曝2大解方

生活中心／陳慈鈴報導

福部長石崇良宣布《健保法》改革最快於民國116年上路。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部明年將研擬健保補充保費改革方案，針對《全民健康保險法》第31條的修法，調整收取公式。利息、股利、租金等，合計超過2萬元就要繳補充保費，從月結改年度計算、單筆扣繳上限提高、補充保費門檻調整為最低工資的四倍，最快民國116年上路；消息一出，引起存股族哀號，貼息還要繳錢。對此，財經作家「不敗教主」陳重銘表示，不用刻意操作節稅，萬一填息又上漲，損失反而會更大。

衛福部長石崇良宣布《健保法》改革最快於民國116年上路，其中包括三大面向，包括「利息、股利、租金」合計超過2萬元，就要繳2.11%補充保費，從每月就源扣繳調整為「年度結算」；扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元；獎金扣繳從薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上。

陳重銘指出，對於存股族來說，要關心2點。首先是「扣繳上限」，將從1000萬元提升至5000萬元，費率維持2.11％。假設年領2000萬股利，原本的上限是1000萬，所以只要繳交1000萬X2.11% = 21.1萬補充保費；如果提升到5000萬，那麼就要繳交2000萬X2.11% = 42.2萬元。對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳交補充保費。

陳重銘表示，第二，「年度結算」，這個就會打到一般的投資人了，目前的補充保費採「單筆計算」，例如是月配息的ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費。如果改成年度結算，那麼一年領到的股利為1.99萬X12=23.88萬，要繳交23.88萬X2.11%=5千元的補充保費。不過這裡又衍伸出一個問題，過去的補充保費都是直接從股利中扣除(就源扣繳)，如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，所以隔年要結算再申報跟繳費。

至於要如何節省補充保費？陳重銘表示，因為費率2.11%並不高，所以不用刻意操作節稅，例如除息前賣出棄息就不用繳補充保費，但是萬一填息又上漲，損失反而會更大。再來就是盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司。陳重銘說，自己看上台積電的主要原因就是配息很少，所得稅跟補充保費都少，但是股價因為獲利成長而持續增加，台灣目前沒有證券交易所得稅，賺到的價差都是免稅的。歡迎投信們推出「不配息」的ETF，所得稅、補充保費都免了，我肯定支持！

陳重銘個人認為，股利繳交補充保費是有爭議，因為股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢還要繳費是有點不合理。但是現行的制度都把股利當成所得，可是除息的參考價算法，又不把股利當成所得，這裡有矛盾啊！例如股價100元，明天配息5元，明天開盤的參考股價是100-5=95元，除息就是把股利從股價中扣除，既然是「扣除」就不應該視為所得吧？如果要視為所得，那麼除息當天的參考股價應該還是100元才對，還是我們變更一下除權息的計算方法？

