年齡不是問題！91歲爺想把亡妻房產過戶50歲女友：她是我的牽掛

一名91歲男子妻子因病離世5年，事後結識了50歲女友玲玲，不過男子想將亡妻房產過戶名下，並給予女友，引起家庭紛爭；王男孩子認為，玲玲是仲介介紹給他的，先前才騙走人民幣6萬元（約新台幣26元），如今想再取得房產，無法接受。

根據中國《今晚報》，河南鄭州市91歲王姓男子，其妻子生病8年，目前離世5年，然而過去其住家登記於妻子名下，如今因病離世，想過戶自己名下；不過其3名孩子驚覺父親想將房產送給玲玲，一家人爭吵不休。

王男說，房子「現在想過戶到我名下，至於給誰還是賣掉，是我的權利，但孩子們不配合，女友玲玲是我的牽掛。」對此，王男兒子坦言「女友是仲介介紹給父親的，錢和房子都要捲走，已經被騙了6萬（約新台幣26元）」，擔心父親再次受騙。

不過實際詢問玲玲，玲玲先是透露與王男相處「年齡不是問題」，她說彼此是認真的，而目前「領不領證，我都願意跟他在一起」，強調「我們2個很有共同語言，說話各方面也都很好」，至於房子「既然孩子們不願意就算了」，不希望王男生氣，也不稀罕「這種東西」，自己也能打工慢慢賺錢買小房子。

雖然玲玲稱「不稀罕」，王男仍氣憤認為，好不容易扶養兒子長大，理應回過頭扶養他，卻沒有盡到責任，反而要房子，更直言孩子們「都盼我早點死」。

而律師根據《中華人民共和國民法典》指出，該房子為夫妻共同財產，伴侶去世後，房產一半作為遺產，由另一伴侶及孩子共同繼承，而此事王男孩子皆有權利，因此需要經過孩子同意，王男無法自行處理過戶。



