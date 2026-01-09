年齡絕非限制！國外FPS選手分享 95 歲「法律認定視障」祖母練槍爆紅，成績還贏超過2萬名玩家

無可避免的，隨著我們的年齡不斷成長、使用這副軀體的時間年復一年的增加，到了中老年之後就會迎來退化。而這其中，最讓大家害怕的是視力方面的問題，都擔心會不會有一天因為黃斑部病變等眼疾問題退化，甚至失去自己的視力，不過，國外有位老奶奶卻拒絕讓自己的年齡問題成為她挑戰新事物的阻礙。FPS 電競選手 ZachsMaxed 日前分享，自己高齡 95 歲、已經是法律認定的視障人士祖母，在職業 FPS 電競選手常拿來練槍的 Aimlabs 軟體中，竟再度提高了自己的最高分，而且還贏過了一大票歲數甚至不到她一半的玩家。

示意圖/與本文無關(Credit:Valve)

國外 FPS 職業選手 ZachsMaxed 透過 X 分享，讓自己高齡 95 歲，因為年歲而造成黃斑部病變退化，已經是法律中認定視障者身分，平常生活已經需要看護協助的老祖母 Anne Krohley 挑戰他平常用來自己訓練的練槍軟體 Aimlabs 中拿來訓練反應速度的「SpiderShot」。

結果在限時 1 分鐘的挑戰中，ZachsMaxed 的祖母表現真的不像有受到眼疾所苦，除了幾發因為真的看不清楚而 Miss，或者因為滑鼠移動得太慢無法趕上目標外，最後成績準確率高達 78%，而且相比前次挑戰分數還高了 2700 分，突破 12000 分。

ZachsMaxed 也解釋，當然有因為祖母的視力退化而特地放大了準星標誌，而雖然黃斑部病變讓祖母幾乎已經無法看到視野中間的東西，但她還是能依靠視野邊緣的物件而找到目標，剛好也很適合 Aimlabs 生成的單純環境。ZachsMaxed 也表示，自己的祖母可能是史上最年長接觸 Aimlabs 的玩家了，而祖母的成績在 Aimlabs 中甚至贏過了 24000 位玩家，讓 ZachsMaxed 感到非常驕傲：「她的表現甚至超過了年齡不到她一半的玩家！」

而 Aimlabs 官方也看到了這位超年長玩家的成就，親自回應「真的令人驚嘆！」，許多國外網友也紛紛盛讚，Anne Krohley「真的是 GOAT（Greatest Of The Year）！」，也有人分享，自己也曾與奶奶一起玩過遊戲，「年齡真的不是限制因素！」，也有人笑稱，「不如讓奶奶跟我一起玩，表現得比我的隊友還要好！」