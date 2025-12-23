年齡對狗狗的影響：搞懂高齡狗狗「生理與行為」改變 精準給予照護

火報記者 張舜傑/報導

隨著年齡增長，狗狗的身體與行為都會慢慢出現變化，若能提早理解高齡狗狗在生理與行為上的轉變，就能在日常生活中給予更合適的照護，幫助牠們維持舒適且有品質的晚年生活。

身體機能逐漸退化是正常老化過程

高齡狗狗最明顯的改變，通常出現在行動能力與體力上，關節活動度下降，肌肉量減少，讓牠們走路變慢，上下樓梯或跳躍變得吃力，有些狗狗甚至會避免原本喜歡的活動，這並不代表牠們變懶，而是身體正在承受老化帶來的不適，若能及早調整運動強度與生活動線，能有效減輕關節與肌肉負擔。

視力、聽力與認知功能退化會影響日常反應與作息，飼主應維持環境穩定並提供溫和陪伴。圖:istockphoto

感官變化影響日常反應

隨著年紀增加，狗狗的視力與聽力可能逐漸退化，對聲音或環境變化的反應變慢，有些狗狗會因為看不清或聽不清而顯得猶豫不安，甚至出現被觸碰時嚇一跳的情況，這類行為容易被誤解為脾氣變差，其實是因為感官退化帶來的不安全感，飼主若能維持環境穩定，減少突如其來的刺激，能幫助狗狗更安心地生活。

行為改變反映心理與認知狀態

部分高齡狗狗會出現作息改變，例如白天睡得更多，夜間卻容易醒來活動，或是對熟悉的指令反應變慢，這些變化可能與認知功能退化有關，當狗狗開始出現迷路、發呆或重複行為時，往往代表牠們需要更多引導與陪伴，而非責備或強迫，穩定的日常節奏與溫和互動，對高齡狗狗來說格外重要。

飲食需求隨年齡調整

高齡狗狗的新陳代謝速度下降，若飲食內容未調整，容易出現體重增加或營養吸收不良的情況，有些狗狗食慾下降，可能與牙口退化或腸胃消化能力變弱有關，飼主可留意進食狀況，選擇適合高齡犬的食物質地與營養比例，確保攝取足夠蛋白質與必要營養素，同時減輕腸胃與身體負擔。

日常照護需要更多細心觀察

高齡狗狗不一定會明確表現出不適，許多健康問題往往藏在細微變化中，例如活動力降低、情緒轉變或生活習慣不同，飼主若能多花心思觀察，並定期安排健康檢查，就能及早發現潛在問題，適時調整照護方式，讓狗狗在熟悉與安心的環境中安穩生活。

飲食需隨年齡調整並細心觀察健康狀況，定期檢查與營養管理能幫助狗狗安穩度過晚年。圖:istockphoto

年齡帶來的改變，是每隻狗狗都會經歷的過程，理解高齡狗狗在生理與行為上的轉變，並給予對應的照護與陪伴，不僅能減少不適與風險，也能讓牠們在生命後段依然感受到被理解與珍惜，陪伴彼此走過更溫柔的時光。