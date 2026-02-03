年齡對貓咪的有哪些影響？解析高齡貓咪的「行為轉變」給予適切照護！

火報記者 張舜傑／報導

隨著醫療與飼養觀念進步，貓咪壽命逐年延長，高齡貓照護成為許多家庭的新課題，一般7歲後進入中老年期，10歲以上屬高齡貓。這階段生理與行為會逐漸改變，若能及早調整照護方式，有助維持生活品質。

生理機能逐漸退化，影響日常活動能力

隨著年齡增長，貓咪的新陳代謝速度放慢，肌肉量逐漸減少，關節與骨骼的彈性也不如年輕時，這些變化常表現在行動力下降，例如跳躍高度變低、爬樓梯或上跳台時顯得猶豫，部分貓咪可能因關節不適而減少活動，進而導致體重增加或肌肉流失，形成惡性循環，腎臟、肝臟與消化系統功能也會隨年齡下降，使得水分與營養吸收效率變差，容易出現飲水量增加、食慾不穩定或體重波動的情況。

廣告 廣告

高齡貓感官退化，對環境變化敏感。活動減少，睡眠增多，有的更黏人，有的偏好獨處。圖:istockphoto

感官退化改變對環境的反應方式

高齡貓咪在視覺、聽覺與嗅覺上的敏銳度，往往不如年輕時靈活，視力衰退可能使牠們在昏暗環境中行動變得遲疑，對快速移動的物體反應較慢；聽力減弱則可能讓牠們對呼喚或聲響反應不再即時，嗅覺的變化，則可能影響進食意願，因為氣味是刺激食慾的重要因素，這些感官退化容易讓貓咪在陌生或變動的環境中產生不安感，也可能導致牠們更依賴熟悉的動線與擺設，對環境變化顯得更加敏感。

行為模式轉變，從活躍轉為偏好穩定

隨著體力與感官的改變，高齡貓咪的行為模式也會隨之調整，許多貓咪會減少奔跑與跳躍的行為，轉而選擇較多的休息時間，睡眠時間拉長是常見現象，部分貓咪會變得更黏人，因為安全感需求增加；也有些貓咪則傾向獨處，避免過多刺激，若出現夜間活動增加、叫聲改變或作息混亂，可能與老化後的生理節律變化有關，飼主需特別留意這些行為是否影響生活品質。

慢性疾病風險上升，健康監測更加重要

進入高齡期後，貓咪罹患慢性疾病的機率明顯提高，例如腎臟病、甲狀腺機能異常、心臟病或關節炎，這些疾病初期症狀往往不明顯，可能僅表現在喝水量增加、體重變化、活動力下降或情緒改變，若未及早察覺，容易錯過最佳控制時機，因此，高齡貓咪更需要定期健康檢查，透過血液與尿液檢測掌握內臟功能狀態，讓潛在問題能在尚未嚴重前就獲得處理。

居家環境與照護方式的調整方向

因應高齡貓咪的生理與行為轉變，居家空間的安排也需要更貼近牠們的需求，將食碗、水碗與貓砂盆設置在容易到達的位置，可減少上下跳躍帶來的負擔；提供柔軟、防滑的休息墊，有助於保護關節與維持體溫，飲食方面，可選擇適合熟齡或高齡貓的配方，確保蛋白質與水分攝取充足，同時避免過度肥胖增加關節與內臟負擔，互動方式則可從激烈追逐改為較溫和的遊戲，例如慢速逗貓棒或嗅聞型玩具，讓貓咪在安全範圍內維持活動量。

慢性疾病風險提高，需健康監測。飼主可調整動線、休息空間與飲食，保持溫和互動，提升生活品質。圖:istockphoto

年齡帶來的改變，是每一隻貓咪都必須經歷的自然過程，從生理機能衰退、感官敏銳度下降，到行為模式轉變與慢性疾病風險提升，高齡貓咪的需求已與年輕時大不相同，飼主若能及早理解這些轉變，並透過環境調整、飲食管理與定期健康檢查加以配合，不僅能減少老化帶來的不適，也能讓貓咪在晚年階段依然保有安全感與生活品質 !