一年一度木星衝明登場 天文館開放望遠鏡觀測

記者黃朝琴／臺北報導

一年一度的「木星衝」將於明（10 ）日登場，這是一年之中觀賞木星的最佳時機，也是地球與木星一年中距離較近的時候，因此木星看起來大又亮。臺北市天文科學教育館當晚7時至9時特別開放45公分口徑大型望遠鏡，邀請民眾一同觀賞太陽系的行星之王木星。

臺北天文館表示，近日天黑後在東方天空即可見一顆明亮醒目的白黃色行星，這正是木星，古代稱其為「歲星」，西方則以羅馬神話中的眾神之王Jupiter來命名。

廣告 廣告

天文館指出，木星是太陽系中體積與質量最大的行星，因此被稱為「行星之王」，同時也是夜空中僅次於月亮與金星的第3亮天體，即使在都市光害環境下也十分容易辨認，可說是近期夜空中最閃耀的存在。木星衝當晚，木星位於雙子座方向，距離地球約6億3,477萬公里，亮度可達負2.7等，視直徑約44.6角秒，觀測條件相當理想。

天文館強調，使用雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡，即可看見4顆明亮的伽利略衛星環繞木星運行，隨時間變化呈現如微型太陽系般的景象；若使用較大口徑的天文望遠鏡，則有機會進一步觀察到木星表面的雲帶結構，以及位於南半球、已存在數百年的巨大紅斑。木星衝前後約1個月內，皆為適合觀測木星的時段。

天文館進一步補充，對地球上的觀測者而言，木星幾乎每年都會達到一次「衝」的位置，但由於木星本身也繞著太陽公轉，公轉週期約為11.9年，使得地球每年必須在軌道上多前進一段距離，才能再次追上木星。因此，木星衝實際上約每400天發生一次，發生時間也會比前1年晚約1個月。古人正是透過觀察這種在天空中隨歲時逐年推移的運行節奏，將木星視為用來標記歲時的行星，並稱之為「歲星」。

1月10日木星衝，木星位於雙子座方向，當晚上半夜，南半球的巨大紅斑正好轉至面向地球，還有機會同時看見木衛三與木衛四出現在視野中。（臺北天文館提供）