一年一度開運時刻 鐵砧山劍井午時水端午連假登場

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【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】端午節是重要的傳統節日，也是民間祈福開運、驅邪除穢的重要時刻。台中最具代表性的端午民俗活動「鐵砧山劍井取午時水」將於端午連假熱鬧登場，市府觀光旅遊局今年以「端午旺 馬午吉」為主題，結合取午時水、親子互動表演、立蛋體驗及2026台灣燈會人氣燈組展出等豐富內容，邀請全台民眾走訪大甲鐵砧山劍井遊憩區，感受傳統民俗文化魅力，也順遊台中各大景點，歡度充滿好運的端午佳節。

▲立蛋PK賽登場。

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觀旅局表示，鐵砧山劍井取午時水活動每年皆吸引近千名民眾參與，已成為中部地區最具代表性的端午節慶活動之一。今年以「端午旺 馬午吉」為主題，巧妙運用諧音寓意「馬上有吉利」，祝福民眾取午時水後好運旺整年。活動當天上午10時起將發放限量500份午時水紀念瓶兌換券，數量有限、送完為止，歡迎民眾把握機會參與。

觀旅局指出，今年活動內容精彩多元，除有廣受親子喜愛的陸爸爸說演故事劇場，以生動有趣的方式介紹劍井傳奇與端午習俗外，現場還安排小丑氣球表演、變臉秀、立蛋體驗及立蛋比賽等活動，讓大小朋友在歡樂氛圍中認識傳統文化，感受濃厚節慶氣息。

觀旅局長陳美秀表示，端午節向來被視為招福納吉的重要節日，每年鐵砧山劍井開放取午時水時都吸引大批民眾前往。今年特別將2026台灣燈會深受民眾喜愛的靈鹿燈組「青剛櫟」及「穀穗」移至活動現場展出，陪伴大家一同祈福開運，歡迎民眾拍照打卡留念。適逢端午連假，也邀請大家來鐵砧山取午時水，為自己及親友祈求平安健康、好運旺來，同時深度體驗台中豐富的觀光魅力。

風景區管理所補充，無法親臨現場的民眾也可參加「端午習俗攏馬知」線上活動，只要正確回答端午習俗相關問題，即有機會抽中限量20份午時水紀念瓶及艾草小香包。相關活動資訊將公布於「台中市風景區管理所」臉書粉絲專頁，歡迎民眾於端午節當日上午10時上網參與。