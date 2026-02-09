年，是一個動詞（組詩）／李碩

李碩

道別一年的辛勞

我們鄭重迎接年的花轎

家家戶戶張燈結綵

裝飾著喜慶與熱鬧

母親提前包好餃子

餡裏裹著今年的團圓

與來年的吉祥

父親在紅紙上寫好春聯

每一個字都飽含新一年的祈願

遠在他鄉的遊子背上行囊

每離家近了一站

腳下的土地就莫名親切

年，是一個奇妙的動詞

背後是千千萬萬個家庭團聚的縮影

一筆一畫，寫盡中國人的浪漫

◆年的距離

每到這個時候，天氣總會變好

仿佛在關照節日的喧鬧

走街串巷，多了許多熟悉的面孔

打一聲招呼，多一分熱情

瞬間將距離拉近

廣告 廣告

那些獨自在外打拼

堆積的孤獨、辛酸霎時消散

你一言我一語

臘梅花在嘴角綻放

時光好似定格在當下

年，讓我們又回到了

談天說地的兒時

找到了那個

揮斥方遒，鮮衣怒馬的少年郎