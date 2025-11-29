一年一次限定版！ 台北擁歐洲.德國市集.桃園有耶誕村

台北市 / 綜合報導

「台北歐洲冬季嘉年華」在台北市信義區盛大登場，現場一共有66個攤位，帶來歐洲各國經典美食，讓民眾大飽口福；來自法國的YouTuber「酷」，也現身擺攤，賣的是法式可頌，結合他最喜歡的台灣芋頭，大批粉絲特別來朝聖合照，現場人潮滿滿。

台北信義香堤大道上萬頭鑽動，從法式可麗餅荷蘭薯條到義式香腸巧巴達，人人手拿一份異國美食現場大快朵頤，原來是台北歐洲冬季嘉年華盛大登場，66個攤商帶來歐洲各國美食佳釀，法國在台的百萬YouTuber「酷」也來參一咖，YouTuber「酷」說：「我們賣的是芋泥可頌，所以是把法國的傳統可頌，然後在裡面塞一個芋泥餡，是把台灣跟法國的元素融在一起。」

來自歐洲的美食結合台灣味，還有各式經典料理從鹹食到甜點一應俱全，讓香堤大道在耶誕節的前一個月，濃濃節慶氣息就已經隨著香氣在街頭蔓延，法國美食攤商Denis說：「這裡是我們大的國王派，這裡是我們三種鹹派，也有馬林糖，這有我們這個蘋果派。」

義大利美食攤商Simone說：「賣得最好的當然是開心果火腿巧巴達，還有義式手工香腸巧巴達。」義大利美食攤商Alex說：「義大利香腸口味特殊的地方在於，我們只加入香草和香料，所以是鹹口味的。」

每個攤位前都大排長龍也讓攤主忙得不亦樂乎，不過除了這裡有耶誕市集，28到30日在圓山登場的德國商品聖誕市集，匯集88個德國品牌和美食攤位，接下來兩個星期也將巡迴到新北耶誕城和桃園藝文廣場。

另外桃園華泰名品城的10 週 年聖誕村也已經開跑，每週六還能參與大遊行體驗最華麗的耶誕風情，各式節慶活動在12月前搶先起跑，也讓大街小巷充滿濃濃的歡樂氛圍。

