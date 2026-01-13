一年3000億美元研發成本有解？輝達攜手禮來 AI改寫藥物發現規則

晶片龍頭輝達（NVIDIA）公司。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

[Newtalk新聞] NVIDIA 宣布大幅擴展其NVIDIA BioNeMo，這是一個開放的開發平台，支援實驗室在環工作流程，以在人工智慧驅動的生物學和藥物發現領域取得突破。

生命科學產業會產生海量的科學數據。BioNeMo 提供一個開發平台，用於生成和處理數據、訓練、優化和部署模型——使該行業能夠將數據轉化為推動發現的強大引擎，最大限度地提高成功率，同時最大限度地降低研發成本（目前估計每年高達 3000 億美元）。

廣告 廣告

以下是雙方合作完整內容：

BioNeMo現已擴展至包括：

NVIDIA Clara 新開放模型、用於 RNA 結構預測的 RNAPro 模型以及用於確保 AI 設計的藥物可實際合成的 ReaSyn v2 模型。

BioNeMo Recipes 可以輕鬆加速和高效地擴展生物基礎模型的訓練、客製化和部署。

BioNeMo 資料處理庫，例如 nvMolKit，這是一款用於分子設計的 GPU 加速化學資訊學工具。

輝達醫療保健副總裁金伯利·鮑威爾表示：「生物學和藥物研發正迎來變革性時刻。BioNeMo 將實驗數據轉化為人工智能可用的智能信息，使每一次實驗都能為下一次實驗提供信息。這創造了一個持續學習的循環，加速了發現進程，並幫助研究人員構建前沿模型，以應對生物學領域一些最棘手的挑戰。」

NVIDIA 正在與領先的生命科學機構合作，將 BioNeMo 與實驗室實驗和科學工作流程相結合，從而實現生物學和藥物發現的完整 AI 生命週期—在實驗和 AI 之間形成閉環。

禮來公司宣布與輝達展開史無前例的合作，共同成立一個創新實驗室，致力於解決藥物研發領域一些最棘手的難題。同時，賽默飛世爾科技也宣布與輝達合作，旨在提昇科學儀器的智慧化水平，並增強實驗室的自主性。

禮來公司執行副總裁兼首席資訊與數位長迪奧戈·勞表示：「我們認為這將催生定義下一代藥物發現能力的催化劑。透過與英偉達合作，我們將強大的計算能力、專業人才以及大規模數據處理能力結合起來。我們正朝著一個由快速實驗和日益定制化的模型驅動藥物發現的新型發展—這種方法體現了我們致力於開發。」

賽默飛世爾科技與輝達合作，建構用於可擴展科學發現的自主實驗室基礎設施透過將 NVIDIA 的全端式 AI 計算與 Thermo Fisher 業界領先的儀器設備相結合，兩家公司的合作旨在將科研實驗室轉變為可擴展的自動化數據工廠，具體方式包括：

統一的邊緣到雲端 AI 運算：利用NVIDIA DGX Spark ™ 桌上型超級電腦來協調自主實驗室工作流程，提供從實驗室邊緣到雲端的無縫運算架構，以實現高通量實驗管理。

用於實驗室協調的多智能體系統：使用NVIDIA NeMo ™ 軟體套件開發智能體工作流程，這些工作流程可以自主生成協議、運行實驗並執行即時品質控制，而無需持續的人工幹預。

自主數據分析：整合 BioNeMo 工具，提供對儀器輸出的即時、自主解釋，加速從原始數據到可操作科學見解的轉變。

「人工智慧與實驗室自動化相結合，將徹底改變科學工作的進行方式。」賽默飛世爾科技執行副總裁Gianluca Pettitti表示，「透過將賽默飛世爾在實驗室技術領域的領先地位與輝達的人工智慧解決方案相結合，我們可以幫助客戶更快地完成工作，提高準確性，並從每次實驗中獲得更多價值，最終加速那些可能對人類產生重大影響的發現。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

漲幅超越黃金！ 「存儲晶片」成投資人關注焦點

藍白強闖反年改出包！張育萌揭翁曉玲害公務員退休金一毛都沒變多