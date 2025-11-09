一年5萬人腦中風 不到1成黃金4.5小時內有效治療「全錯在這」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

講話突然變得含糊，接著手上的杯子就掉了下來，以為只是太累，沒想到卻是中風，類似的狀況幾乎在台灣天天上演，台灣腦中風學會指出，根據統計，台灣每年近5萬人罹患腦中風，但僅不到1成能在「黃金4.5小時」內接受有效治療，提醒民眾務必記住「中風救援三步驟」，在第一時間辨識徵兆、即刻送醫，才能避免中風後失能。

台灣腦中風學會日前宣布啟動「中風防治全民行動」，呼籲全民記住「中風救援三步驟」：臉歪嘴斜：請對方微笑，觀察嘴角是否對稱；單側無力：請對方雙手平舉，觀察是否有一側無力；口齒不清：請對方說「你好」，聆聽是否語言含糊。只要出現任一徵兆，就應高度懷疑是中風，立即撥打119，爭取黃金救援時間。

台灣腦中風學會理事長陳龍指出，腦中風是國人死因第四名，更是造成成人失能的主因。中風最可怕的不是死亡，而是失去生活自理能力，根據統計，約五成患者在中風半年後無法自行如廁、行走或洗澡，每五人就有一人需長期臥床，拖垮整個家庭照護系統。

根據台灣腦中風學會資料，中風所造成的照護費用平均每年超過50萬元，且超過7成患者無法重返職場，對家庭與社會都是沉重負擔。

為什麼救不回來？不是不知道，而是「沒想到是中風」。陳龍點出關鍵，雖然多數民眾對中風徵兆有所認識，但實際發生時卻無法立即聯想到中風，常見反應是「先觀察看看」、「應該只是太累」，導致錯失治療時機。

陳龍提醒，尤其，中風初期症狀如臉歪嘴斜、單側無力、口齒不清，常被誤認為感冒、疲勞或低血糖，延誤就醫成為治療率低落的隱形殺手。而每延誤1分鐘，就有190萬個腦細胞死亡，而這些細胞再也無法恢復，唯有即時辨識、即刻送醫，才能逆轉命運、重拾生活力。

台灣腦中風學會強調，2025年台灣最新中風治療指引正式上路，就積極導入新療法與照護模式，包括建議不同共病（如糖尿病、高血壓）、過去曾發生過中風的患者，或是發作時間超過4.5小時以及睡夢中發生中風的患者等，在符合可施打條件的狀況下有機會可施行靜脈血栓溶解治療（IVT）來降低失能的可能性；而對於即將接受動脈內取栓術的急性缺血性中風（AIS）病人，也建議在符合條件的狀況下儘速施打IVT，以降低失能風險。

台灣腦中風學會說，健保已放寬治療時間窗，血栓溶解劑使用時間延長至發作後4.5小時內，並將取栓治療的健保給付延長至發作後24小時內。國健署也正與腦中風學會合作，即將發布最新版《腦中風防治手冊》，依據最新國際研究與臨床證據更新治療策略，並強化全民中風識能教育，提升民眾對中風症狀的辨識與應變能力。

