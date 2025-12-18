一年6千噸咖啡渣不再只是垃圾！全家如何打造可運轉的循環產業鏈？
採訪・撰文＝林玉婷
在台灣，一年有超過37億杯咖啡被喝下肚，伴隨而來的，是約11.1萬噸咖啡渣。長期以來，這些高含水、有機性強的副產物，幾乎全數被視為垃圾處理，9成以上進入焚化或掩埋系統。即便再利用技術並非不存在，卻始終難以形成規模，真正的瓶頸不在創意，而在制度與營運現實的落差。
這個長年卡關的問題，近一年終於出現突破性解方。全家便利商店在環境部資源循環署指導下，串聯設備、物流、製造與品牌端，成立全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」，並以此系統解方獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎。這不只是一項企業永續專案，而是一場同時牽動法規調適、通路治理與產業接軌的制度型實驗。
環境部長彭啓明分享黑客松簡報，凸顯台灣咖啡渣在傳統法規障礙下窒礙難行的困境，盼能推動將廢棄物當成資源再利用。（圖片來源：彭啓明臉書粉絲專頁）
為何非做不可？通路端最先承受「制度成本」
對全家而言，咖啡渣不是抽象的環保議題，而是每天都在發生的營運問題。全家一年銷售約2億杯咖啡，產生約6,000噸咖啡渣，相關廢棄物清運與處理成本高達上億元。
「如果只是多做一件環保的事，卻讓門市更辛苦、成本更高，那這件事不可能推得動。」全家便利商店總經理薛東都直言，過去幾年全家其實嘗試過不同咖啡渣去化方式，也看到單點合作的成效，但一旦想要複製到上千家門市，問題就立刻浮現。
他指出，咖啡渣在法規上屬於一般廢棄物，不僅不能留在店內處理，也無法自行回收，只能仰賴清運系統。「這代表通路端只能不斷付出處理成本，卻沒有改善結構的空間。」
另一個現實限制，來自第一線門市。全家營業推進部部長張正燊補充，便利商店空間高度壓縮，品項密集，任何新設備若增加學習成本、佔用主力空間，或影響服務節奏，加盟主都不可能接受。「所以我們一開始就設定，這不是『多一件事』，而是要融入原本的營運流程。」
全家2024年就與O'right歐萊德運用Let’s Café咖啡豆渣、咖啡業務用牛奶空瓶作為循環再生原料，聯名開發共5款「Bio咖啡萃永續美妝」全新洗沐系列產品。（圖片來源：全家便利商店提供）
法規怎麼解？從「末端管制」走向「前端治理」
咖啡渣之所以長期卡在回收體系外，關鍵在於法規分類邏輯。依《廢棄物清理法》，咖啡渣被視為一般廢棄物，必須由合格清運業者處理，回收效率低、品質難控，也讓後端產業缺乏進場誘因。
面對「物流回收難」的關鍵卡點，全家為首個提出咖啡渣自主管理方案之零售通路。環境部資源循環署主任秘書劉怡焜說明，全家提出的咖啡渣自主管理計畫，涵蓋源頭分流、逆物流回收、定期申報回收量與再利用流向，並接受主管機關檢視。在此條件下，咖啡渣才能在特定範圍內被認定為可再利用資源，而非一律進入清除體系。
因此劉怡焜強調，環境部以個案同意全家運用既有「逆物流回收模式」收取各店咖啡渣並做後端處理與運用，並非單純「放寬規定」，而是透過企業的自主管理機制，讓責任前移到源頭。「我們要求的是完整管理，不是沒有管理。」他指出，「這是一種治理模式的轉換，從過去只管最後怎麼丟，轉向前端就把品質與流向管理好。」劉怡焜也強調，其他業者若要比照辦理，必須提出同等嚴謹的方案，並非自動適用。
技術真正的關卡：不是回收，而是「先把水拿掉」
制度鬆動後，技術是否能支撐規模化，成為下一道門檻。面對咖啡渣含水率高、易發霉的特質，負責源頭設備的鴻旭科技股份有限公司，為全家量身打造IoT智能咖啡渣乾燥機，歷時18個月、歷經多次版本調整。設計邏輯並非只是追求極限效率，而是完全依照便利商店的實際條件出發，包括每家門市每日約4～10公斤的咖啡渣產量、可用電力、空間限制與操作人力便利性等。
鴻旭科技董事總經理吳敬恒指出，回收咖啡渣之後的「烘乾」程序看似簡單，實際上卻是有機固體廢棄物中最難處理的一類。「重量有一半以上是水，如果不在源頭先處理掉，後面不管是運輸、保存還是應用，都會失敗。」
「我們不是在做一台實驗室設備，而是一台每天要在門市運轉的產業設備。」吳敬恒說，乾燥目標設定在含水率10%以下，讓咖啡渣能在門市短期保存、不變質，再進入逆物流系統，且操作簡便、一鍵乾燥，不增加門市人員負擔。此外機器還內建IoT聯網功能，可於後端追蹤乾燥前後的重量變化數據，作為後續追蹤量能與功能優化的基礎。「當乾燥技術能達到這個標準，才是真正讓後端運用廠商願意接上的關鍵。」
全家攜手鴻旭科技研發的咖啡渣乾燥機，操作簡便、一鍵乾燥，便於店舖人員後場運作，可將咖啡渣含水率降至10%以下，避免發霉，有效解決咖啡渣回收時效與品質控管。（圖片來源：全家便利商店提供）
乾燥處理與逆物流穩定供應品質與效能，後端產業才真正進場
當源頭的咖啡渣品質穩定、物流成本被壓低，後端產業才出現長期投入的條件。全家運用既有物流網絡，讓配送車輛在回程時載運乾燥咖啡渣，集中料源、降低空車運輸。依估算，這套逆物流模式可減少約86%的運輸碳排。
鴻海科技集團即是後端應用的代表之一。鴻海科技集團中央環保總處林立婷指出，經過乾燥、破碎與活化後的咖啡渣，已具備成為活性碳材料的條件，可再製為環保永續的活性碳濾網及濾芯，後續將回用至集團廠區。
「對產業來說，重點不是概念，而是原料能不能穩定、能不能被納入正式製程。」林立婷指出，過去許多高值應用卡關，正是因為料源不穩定，如今咖啡渣製作成活性碳材料的條件成熟之後，就能有更多運用可能。
全家便利商店攜手跨產業夥伴，並由環境部資源循環署指導，組建突破性的「咖啡渣循環再生大聯盟」，從「全家」店舖為起點，串聯起「乾燥、回收、再製」的綠色循環路徑。（圖片來源：彭啓明臉書粉絲專頁）
不只是咖啡渣，而是一個可擴張的循環治理模型
全家規劃，2026年上半年將有2,200家門市導入咖啡渣乾燥與回收機制，並逐步擴展至更多縣市、預計最快2026年底推行到全台門市。同時，「咖啡渣循環再生大聯盟」攜手鴻旭科技、鴻海科技集團、日翊文化物流、光隆實業、歐萊德、蔚來美好、興采實業、皇家竹炭、達鋼馨、味全、UCC等食品咖啡與環保設備相關業者加入，擴大原料規模，讓後端應用能持續成長。
回收後的乾燥咖啡渣，進入精細的「梯次利用」階段，第一階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液成為保養品原料，剩餘固體咖啡渣則進入第二階段，由鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用，包括鴻海科技集團預計將咖啡渣活性碳濾網和濾芯，回用於廠區；鴻旭科技再製的濾水器濾芯則回流至全家店舖使用；皇家竹炭、蔚來美好則將其轉製成低碳木炭，餐飲通路達鋼馨則依需求導入木炭使用；興采實業則將製成全家店舖夥伴制服。另外，除了全家每年可供應至少3,000噸咖啡渣之外，味全、UCC等食品產業夥伴加入，可擴大原料規模，為後端應用的規模量產需求，提供質量穩定的再生來源。
在薛東都看來，咖啡渣只是起點，而非終點。「這個模式如果只用在咖啡渣，那價值就太小了。」他指出，全家更關心的是，是否能建立一套可被驗證、可被複製的循環治理機制。「未來不只是咖啡渣，茶渣、果渣、甚至廚餘，只要能在源頭把品質與流向管好，就有機會走進資源循環體系。」
劉怡焜也強調，這條路不可能只靠單一企業完成，「我們希望有更多產業夥伴加入，也期待消費者理解並支持，從全家作為一個典範，從而帶動產業加入，最終成為全民共同參與的循環行動。」
在這樣的前提下，咖啡渣的價值，才不再只是被「少回收一點」，而是真正成為下一個產業循環的起點。
全家宣布攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等跨產官夥伴，並由環境部資源循環署指導，共同成立咖啡渣循環再生大聯盟，並預計第一階段於2026年全面導入全台2,200間店舖。（圖片來源：全家便利商店提供）
