一年7場假婚禮！姊妹聯手把「12位新郎」當ATM 5年狠撈2245萬元
姊妹花聯手把婚姻當生意！中國河南一對趙姓與馮姓姊妹檔5年來聯手獵豔，對外誆稱妹妹單身並誘使被害人支付鉅額彩禮。令人咋舌的是，她們曾在1年內密集舉辦7場婚宴，騙走12名被害男子高達488萬人民幣（約新台幣2245萬元）。
綜合中國媒體報導，主嫌馮女其實已有家室，卻利用養女改姓後的雙重身分混淆視聽。自2020年起，她鎖定多名想婚的男子下手，其中梁男慘遭騙走66萬人民幣（約新台幣303萬元），馮女甚至創下1個月內辦多場婚禮的紀錄，遊走在多名新郎之間，直至去年初受害者報案才東窗事發。
騙婚姊妹花如何分工？
負責助攻的姊姊趙女則扮演最強助演，不僅主動證明妹妹單身，還負責打理帳務與遮掩破綻。由於涉案人數眾多且金流錯綜複雜，檢察官花了大量精力比對婚姻登記與生活證據，最後才揪出馮女在有配偶的情況下非法重婚，並戳破姊妹倆的連環謊言。
騙婚姊妹花最終判決？
法院審理此案，在2025年11月29日重判這對姊妹，主嫌馮女因詐騙與重婚罪被判15年6個月，其姊趙女也因共犯身分被判刑11年6個月，檢方目前正全力幫受害者討回血汗錢，希望幫那12名以為找到幸福卻跌入火坑的受害者討回公道。
更多鏡週刊報導
女兒身世成謎？女星遭前夫控「騙婚」 離婚官司引爆假扣押風波
婚後4天閃離跑了！男模騙婚台中富家女 還討8萬「離職費」
日正妹YTR爆遭人氣男團騙婚 金援2200萬元落空泣訴「他爆紅就變了」
其他人也在看
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 23則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 116則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 25則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導因為吃醋爆發衝突還亮槍！昨晚（30日）新北市新莊，一名女子在熱炒店舉辦尾牙，邀請了不是公司員工的男子，沒想到被男子的老婆知道後，認為兩人有曖昧，因此衝到現場，先是爆發口角跟推擠衝突，隨後又撂兒子來助陣。兒子真帶著兩名朋友到場，手握空氣槍揮舞恐嚇，當場被警方帶回法辦。晚間熱炒店外，一大群民眾喝得醉醺醺，看到警方到場，立刻往激動地往員警身上擠。男子著急想跟警方說發生什麼事，不停往前衝，就怕衝突再擴大，員警立刻噴辣椒水，把雙方隔開。但真正鬧事的，是三名蹲在一旁的男子，警方還在他們身上搜出空氣槍。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）附近民眾：「之前還有開槍，他們主要是酒攤啊，很大聲這樣子，打架就不用講（很多）。」民視記者王毓珺：「鬧事的地點就在這間熱炒店，最近是歲末尾牙旺季，不少人都會喝得比較多，因此也更容易因為酒醉發生糾紛。」事情發生在30號深夜11點多，新北市新莊區中華路二段上，還原事發經過，33歲的顏姓女子，在店內舉辦尾牙餐敘，還邀請了不是員工的60歲陳姓男子，被陳姓男子的老婆知道後，認為雙方有曖昧，一氣之下衝到現場，爆發口角推擠，隨後更撂兒子前來助陣。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）19歲的翁姓兒子，開車載著兩名少年到場，為了助威，甚至還亮出空氣槍揮舞恐嚇。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「立即逮捕持空氣槍恐嚇之3名犯嫌，詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。」感情中互相信任還是很重要，否則因為一時吃醋，不僅毀了別人的尾牙，還害兒子進警局，實在得不償失。原文出處：老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣 更多民視新聞報導吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」民視影音 ・ 15 小時前 ・ 7則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 6則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 5則留言
北市大安區大樓火警！「10樓燒成一片橘紅」同戶1男1女傷重不治
台北市大安區光復南路390號一棟10層樓的大樓，今（31日）晚8點半左右發生火警。消防局獲報後立即派遣人車前往處理，發現起火點在10樓，外觀已有明顯火勢竄出。有民眾剛好在對面等公車，直擊整場火勢和救援，火勢於晚間9時8分控制，起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
衛福部2月新制來了！因應春節長假祭出16億健保獎勵 多項罕病新藥擴大給付
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導為因應春節連假與醫療需求變化，衛福部今（30）日公布今年2月多項攸關民眾權益的新措施，包括多項癌症與罕病新藥擴大健保給...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
高雄10歲孩緊張了！滑板失控噴飛馬路「5機連環撞」3人受傷送醫
高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
31歲母餵藥害死2子檢警相驗 男友、前夫都到場｜#鏡新聞
台中市西區，今天(1/31)發生一起家庭悲劇，31歲的女子被懷疑餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩人死亡，女子在下毒手前曾經打電話向好友說與男友鬧分手，自己要帶走兩個小孩，情緒不穩定，而她被逮捕後非常不配合警方，情緒也很激動，然而她的8歲大兒子平時是由她和前夫輪流照顧，只是因為放寒假，最近才和她同住，沒想到卻被毒死。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發表留言
小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1則留言
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言