一年7場假婚禮！姊妹聯手把「12位新郎」當ATM 5年狠撈2245萬元

中國河南一名人妻聯手姊姊詐騙，謊稱單身與多名男子結婚，騙取高額彩金詐財。（示意圖，Pixabay）

姊妹花聯手把婚姻當生意！中國河南一對趙姓與馮姓姊妹檔5年來聯手獵豔，對外誆稱妹妹單身並誘使被害人支付鉅額彩禮。令人咋舌的是，她們曾在1年內密集舉辦7場婚宴，騙走12名被害男子高達488萬人民幣（約新台幣2245萬元）。

綜合中國媒體報導，主嫌馮女其實已有家室，卻利用養女改姓後的雙重身分混淆視聽。自2020年起，她鎖定多名想婚的男子下手，其中梁男慘遭騙走66萬人民幣（約新台幣303萬元），馮女甚至創下1個月內辦多場婚禮的紀錄，遊走在多名新郎之間，直至去年初受害者報案才東窗事發。

騙婚姊妹花如何分工？

負責助攻的姊姊趙女則扮演最強助演，不僅主動證明妹妹單身，還負責打理帳務與遮掩破綻。由於涉案人數眾多且金流錯綜複雜，檢察官花了大量精力比對婚姻登記與生活證據，最後才揪出馮女在有配偶的情況下非法重婚，並戳破姊妹倆的連環謊言。

騙婚姊妹花最終判決？

法院審理此案，在2025年11月29日重判這對姊妹，主嫌馮女因詐騙與重婚罪被判15年6個月，其姊趙女也因共犯身分被判刑11年6個月，檢方目前正全力幫受害者討回血汗錢，希望幫那12名以為找到幸福卻跌入火坑的受害者討回公道。

