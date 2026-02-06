記者林昱孜／台南報導

一年CO中毒收6魂！南消改神曲《平安一萬年》：「5要原則」保命。（圖／台南市消防局提供）

馬年春節將至，一波強烈寒流卻來勢洶洶，根據中央氣象署預報，7日週六起寒流南下，全台氣溫驟降，各地恐出現攝氏10度以下低溫。為避免民眾因天冷緊閉門窗導致一氧化碳中毒，台南市政府消防局發揮創意，改編經典神曲推出超洗腦宣導MV《平安一萬年》，提醒大家享受熱水澡時務必「保持通風」，讓全家人在馬年都能「馬」上平安。

消防署統計民國115年截至目前為止，全台已發生6起一氧化碳中毒案件，造成1人死亡、25人送醫；去年累計共26件事故，釀成5死63傷的悲劇，近9成皆因屋外式熱水器安裝於通風不良的環境。

消防局局長楊宗林指出，農曆春節期間氣溫變化大，民眾常因禦寒而忽略通風，若瓦斯熱水器安裝不當，極易成為「隱形殺手」的溫床。對此，消防局呼籲市民應落實「五要」原則：首先要認明貼有CNS及TGAS檢驗合格標誌的安全品牌；其次要選擇正確型式，室內或通風不良處應安裝強制排氣型（FE式）、電熱或太陽能熱水器；第三要由領有合格證照的技術士進行安全安裝；第四要定期檢修瓦斯管線是否老舊或漏氣；最後則是要保持通風，陽台切勿加裝窗戶或晾曬大量衣物阻礙氣流，圍爐吃火鍋亦須注意空氣流通。

台南市長黃偉哲特別叮嚀，冬天是一氧化碳中毒高峰期，使用燃氣設備務必保持環境通風，若不幸發現瓦斯外洩或疑似中毒，請謹記「禁、關、推、離」4步驟，也就是禁止使用火源及電器以避免火花、關閉瓦斯開關、輕推門窗通風，並立即離開現場撥打119求助。

此外，冬季也是心血管疾病好發期，黃偉哲提醒，若民眾出現胸悶、心悸、冒冷汗等症狀，消防局救護車皆配有12導程心電圖機，可即時監測並傳輸數據，請立即撥打119，把握黃金救援時間，共同守護家人安全，歡度平安春節。

