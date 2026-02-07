幸災樂禍！男見友遭逮開視訊嘲笑也被抓持毒

中和男子騎車被逮，涉寧夏夜市飯店討債事件。（圖／東森新聞）





新北市中和一名男子騎車載朋友到派出所要領文件，被員警眼尖發現，他就是涉嫌到寧夏夜市旁的四星級飯店，撒冥紙、丟雞蛋的討債嫌犯之一，當場拘提上銬。同行的朋友目擊，幸災樂禍在派出所外打視訊電話嘲笑，卻反而引起員警注意，在他身上同樣搜出毒品，一併帶回偵辦。

這熟悉身影眼熟的臉龐，欸不就是員警要找的嫌犯嗎？在派出所裡當場上銬。

員警vs．遭拘提嫌犯：「第一可保持沉默，無需違背自己意思陳述，第二得選任辯護人，第三可請求調查。」

本來和朋友來派出所要領法院文件，結果當場被抓，但案件還有案外案，就是他同行的朋友也變主角。

看到朋友被抓，一起來的男子則到派出所外，幸災樂禍打視訊電話，給其他朋友，一起取笑他自投羅網，但就是這樣的舉動引起員警注意，盤查他搜到毒品。

這下笑不出來，視訊關起來，自己也被辦，整起案件起因，是43歲男子，涉及討債案，去年北市寧夏夜市附近一間四星級飯店「皇家季節酒店」，疑似因為800萬裝潢款糾紛，被丟雞蛋撒冥紙討債，而男子就是動手嫌犯之一，地檢署核發拘票要逮人。

只是在員警找他之前，他自己先到派出所，被拘提之外，附帶搜索，還被搜出喪屍煙彈，而取笑他的同行朋友，身上也有毒煙彈，兩個人騎車來這下都要辦。

員警：「沒有，他先牽車。」

男子有毒煙彈，毒品唾液快篩呈現陽性，再多一條涉嫌毒駕，被移置保管車輛吊扣牌照，同行朋友來不及笑人家，持毒一起抓。

