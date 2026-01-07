《幸福之路》奪金馬3大獎！導演圓夢邀張震主演 全台唯一影人場明午開賣

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

電影《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂3項大獎肯定，今（7）日正式宣布定檔1月29日全台溫暖獻映，在歲末年終之際傳遞幸福正能量，給努力打拼的自己五星好評。而片商也驚喜宣布12日將於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一一場《幸福之路》張震深度映後座談影人場，門票將於明（8）日中午12點正式開賣。

張震以極度內斂而充滿力量的演出，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的父親。（圖／甲上娛樂提供 ）

片中張震以極度內斂而充滿力量的演出，透過細膩的肢體語言與微表情，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊，成功再創演藝生涯巔峰代表作。談及選角，導演勞埃德李崔坦言，劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍！」巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」

張震也分享，這次以一種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪：「勇敢一點，堅持就是勝利。」他表示，希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院遇見《幸福之路》。





