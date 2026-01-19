幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎

娛樂中心／李紹宏報導

藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！

粉絲捕捉，藝人陳冠希帶女兒Alaia和老婆，在美國洛杉磯一間餐廳喝喜酒。（圖／翻攝凱莉老師小紅書）

根據粉絲在小紅書上的貼文，當天陳冠希身穿整套大地色系西裝，搭配同色領帶，造型顯得沉穩成熟。最令粉絲訝異的是，45歲的他留起了標誌性的「八字鬍」，臉上多了幾分歲月留下的痕跡。照片曝光後，原本帥氣的潮男形象被指與動漫角色「沉睡的小五郎」如出一轍，更有網友調侃，若再抹點髮油簡直就是真人版重現。

陳冠希蓄鬍造型加上穿西裝，神似毛利小五郎。（圖／翻攝凱莉老師小紅書、資料照）

事實上，這不是陳冠希首次因顏值變化成為話題，過去他也曾被指撞臉喜劇演員趙本山，顯見大眾對這位昔日男神的老去過程充滿好奇。

據了解，現年45歲的陳冠希之所以淡出演藝圈多年，源於2008年那場震撼全亞洲的「豔照門」事件。當時因電腦送修意外流出多達1400張私密照片，不僅重創他個人如日中天的演藝事業，更波及張柏芝、「阿嬌」鍾欣潼等多位一線女星。這起事件成為他人生最大的轉捩點，讓他最終選擇宣布無限期退出香港演藝圈，轉向經營個人潮流品牌及專注於家庭生活。

