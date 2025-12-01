幸福企業！中華電宣布明年加薪3900元 還有這些福利大放送
【記者呂承哲／台北報導】中華電信（2412）於11月30日舉行集團婚禮，董事長簡志誠宣布，明年將調薪新台幣2400元、增加交通津貼1500元，並向董事會爭取發放至少1萬5000元一次性激勵金。
據中央社報導，簡志誠強調，中華電信是幸福企業，已規劃明年加薪方案，今年初已定額加薪2400元，預計明年開始，會再加薪2400元，交通津貼再增加1500元，從原來的1000元，變成2500元，近期還會向董事會爭取發放至少1萬5000元一次性激勵金，若以中華電信約2.2萬名員工來計算，明年約發出總計超過3億元獎金。
簡志誠指出，除了加薪福利之外，還要設立身心調適假3天、生日假1天，並將事假14天從5天給薪拉長到7天；另外，除了7天有薪水家庭照顧假，將新增7天無薪照顧假。
根據中華電信員工信，中華電組織暨人才發展處指出，公司營運成果預期持續有亮眼表現，結算至今年第三季財務表現穩健成長，電信核心業務穩居市場領導地位，固網寬頻 ARPU 亦維持穩定提升，帶動公司整體營收和獲利持續向上。
中華電信日前公告2025年第三季財報，合併營收達579.2億元，季增2.1%、年增4.2%，創下2017年以來單季新高紀錄，稅後淨利94.4億元，季減7.18%、年增4.8%，每股盈餘（EPS）1.22元，皆超越財測表現。
