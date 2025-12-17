幸福伸港．聖誕之光 千人同歡提前感受溫暖聖誕

幸福伸港．聖誕之光活動今年邁入第四年，吸引上千名民眾共襄盛舉，提前感受充滿溫度與歡樂的聖誕節氛圍。（記者方一成攝）

▲幸福伸港．聖誕之光活動今年邁入第四年，吸引上千名民眾共襄盛舉，提前感受充滿溫度與歡樂的聖誕節氛圍。（記者方一成攝）

「幸福伸港．聖誕之光」活動今年邁入第四年，活動規模與參與熱度持續升溫。今年共有超過400人參加交換禮物活動，並結合美食市集、公益義賣、愛心捐血及親子互動闖關等多元內容，吸引上千名民眾共襄盛舉，提前感受充滿溫度與歡樂的聖誕節氛圍，現場人潮絡繹不絕、氣氛熱絡。

彰化縣議會議長謝典霖表示，感謝伸港鄉民代表林明鴻四年來持續用心籌劃，將節慶氛圍與公益精神、親子同樂緊密結合，讓伸港在歲末時分點亮溫暖光芒，展現地方團結的力量。他指出，聖誕節不只是節日，更象徵分享、關懷與陪伴，透過這樣的活動，不僅讓家庭有更多相聚的時刻，也為孩子留下美好回憶，是地方治理中最珍貴、也最動人的風景。

廣告 廣告

彰化縣政府參議柯呈枋今（十七）日表示，身為伸港人，看到家鄉能持續舉辦兼具溫度與意義的活動，感到十分感動與驕傲。這不只是一場節慶活動，更是一股凝聚社區情感、串聯公益力量的重要平台，展現伸港人彼此扶持、共同前行的精神，也為地方注入正向能量。

主辦單位、伸港鄉民代表林明鴻則感性表示，感謝每一位到場參與的鄉親與夥伴，因為大家的支持，讓「幸福伸港‧聖誕之光」能一年比一年更溫暖、更有力量。活動現場不只有歡樂的笑聲、美食與遊戲，更有團隊最真誠的祝福，希望這份溫馨能一路陪伴大家，迎接嶄新的新年，也持續為伸港累積向前的溫暖電力。