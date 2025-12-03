▲幸福佛音合唱團自創獻唱，彰化榮家12月壽星歡度暖心生日會。 （圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】來自南投、以公益演出聞名的「幸福佛音」合唱團今（3）日特別蒞臨彰化榮家，為長輩獻上暖心的音樂饗宴，並與大家共同慶祝12月壽星的生日。合唱團此次特別帶來兩首專為榮家創作的歌曲〈榮家之歌〉與〈榮家樂〉，以真情歌聲傳遞祝福，讓現場氣氛溫馨感動。

幸福佛音合唱團成立於2023年，團員中有一半以上是退休人士，成員因喜愛歌唱而聚集，希望以歌聲淨化人心、服務社會，長期在各地進行公益演出，此次受邀到彰化榮家表演，團員們皆以滿滿的愛與祝福投入。

活動在悠揚的音樂中揭開序幕，合唱團以〈榮家之歌〉描繪八卦山麓的自然景色與榮家環境的宜人風光，熟悉的畫面讓長輩們聽得陶醉，臉上洋溢著幸福的微笑。緊接著帶來以活潑節奏呈現榮家生活氛圍的〈榮家樂〉，融入田中地方特色、馬拉松文化與美食元素，輕快的旋律讓現場氣氛熱鬧非凡，長輩們隨著節拍輕輕打拍子，笑聲與掌聲此起彼落。

除自創曲外，合唱團也帶來〈三更門中映榮家〉、〈風吹花開花見你〉等動聽歌曲，以歌聲陪伴長輩迎接新的歲月。慶生會中穿插帶動跳、傳球及猜拳遊戲，現場氣氛活潑熱鬧，長輩們彼此互動，笑聲不斷，展現出榮家生活的溫暖與活力。

彰化榮家家主任蘇再勝表示：「幸福佛音合唱團的歌聲不只是演出，更是一份真心的陪伴與祝福。兩首自創歌曲唱出我們榮家的特色與情感，讓長輩們感受到被重視與被愛的溫暖。」這整場生日會在歡笑與歌聲中圓滿落幕，不僅為12月壽星帶來難忘的慶祝時刻，也讓全體住民度過一個充滿溫度與幸福的上午。