幸福來作客 鳳山冬日好食光

高雄鳳山聯絡處舉辦冬令圍爐，邀請鳳山小港等區的家庭，一起來團聚，當區志工親自烹煮年菜，主菜是蔬菜湯底的五行火鍋，在這寒流來襲時，暖呼呼的火鍋，讓與會者大呼真的好溫暖！

鳳山聯絡處廚房，熱鬧非凡，圍爐主菜，是這道五行火鍋

慈濟志工 蔡麗香：「玉米紅白蘿蔔，這些下去熬的湯，金木水火土的，五行火鍋 去配色，大白菜跟高麗菜，我們有特別煮得比較軟爛一點，我們怕有老菩薩，讓他們等一下比較好入口。」

就像煮給家人吃一般，小小細節都貼心

廣告 廣告

慈濟志工 許再壽：「今年有62桌，去年是外燴來煮，今年是我們志工全部自己來煮。」

志工端出拿手好菜，邀請鳳山小港等區的家庭，在這寒流來襲日子，一起享用熱呼呼年菜，像這位媽媽，獨自拉拔兩個孩子，此時與志工團聚，讓她感受過節的溫暖與熱鬧

林小姐：「感覺大家就很開心，有過年的氣氛，你現在在外面，感覺街上比較沒有過年氣氛，現在來這邊大家很溫馨。」

高市民政局副局長 吳淑惠：「今天一進來就覺得整個都是，一個大家庭的感覺 非常歡樂。」

眾人歡喜圍一桌，互道感恩，未來的一年，充滿希望！

更多 大愛新聞 報導：

育成伴學有成 歲末圍爐話溫馨

歲末相聚南台灣 照顧戶冬令圍爐

