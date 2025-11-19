幸福共享巴士進軍桃源、那瑪夏 高雄GO試營運啟動、偏鄉交通再升級

為改善山區交通不足、提升偏鄉居民通學與就醫便利性，高雄市交通局宣布，「幸福共享高雄GO」預約式巴士正式進入桃源與那瑪夏兩區展開試營運，未來將全面串聯旗美山區，讓偏鄉交通服務更完善。

↑圖說：桃源區、那瑪夏區預約式幸福共享高雄GO啟動試營運。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局長張淑娟表示，幸福共享高雄GO自111年在美濃啟動後，以每年擴增兩區的速度推展，目前已在六個行政區提供服務，累計超過26萬人次搭乘。旅次以學生上學及長者就醫、就養為主，占七成以上；日常採買、探親等需求也持續增加。其中，六龜區的幸福巴士更獲交通部公路局頒發114年度「金運獎」，肯定其改善偏鄉交通的成效。

張淑娟指出，桃源、那瑪夏地形廣大、人口分散，以往公車路線常因班次難以集中、動線過度彎繞而效率不佳。此次導入「點對點預約制」正是為解決偏鄉交通痛點，讓居民以一般公車費即可享有最直捷路線，提升公共運輸效率，同時增加偏鄉行動自主性。

↑圖說：幸福共享巴士 高雄GO讓民眾以最直捷的方式，只要支付公車的費用就能到達目的地，同時也讓偏鄉公共運輸更有效率。（圖片來源：高雄市交通局提供）

兩區的試營運已啟動，期間提供免費搭乘，交通局將依民眾使用情形滾動調整，預計於明（115）年初正式上線。隨著桃源、那瑪夏加入，旗美山區幸福巴士服務將達100%覆蓋率，象徵市府落實交通平權目標更向前一步。

交通局提醒，幸福共享高雄GO採預約制，營運區內各地點均可上下車，民眾可至區公所、戶政事務所、里辦公處、醫療院所、學校及社區據點預約，亦可撥打免費專線0800-660-696或加入Line官方帳號「高市交通局高雄GO」叫車。更多資訊可於交通局官網或幸福高雄GO平台查詢。

