幸福創新宜蘭永興 宜蘭I M C社長交接 張永興接棒新社長再創高峰

▲IMC全國聯合會理事長鄭明仁(中)主持宜蘭社長印信交接。

【記者 林明益／宜蘭 報導】簡稱「IMC」的宜蘭縣國際工商經營研究社，12月13日下午舉行第三屆第四屆社長交接典禮，卸任社長莊漢忠功成身退，將社長職務交棒給新社長張永興，為了這場交接典禮，張永興社長除召開10次以籌備會，並做了三次的彩排，「就是要讓來自全國的友社及來賓看見不一樣的宜蘭」，他說，「你若常常來宜蘭，何必移民紐西蘭」，張永興的活潑帥勁帶動就職典禮熱鬧氣氛。

2026宜蘭「IMC」第3-4屆社長交接暨理監事就職典禮假宜蘭凱旋會館舉行，活動在介紹創社輔導長宋後宜伉儷及第一屆社長張勝德伉儷、第二屆社長江文傑伉儷、第三屆社長莊漢忠伉儷及第四屆新社長張永興伉儷入場儀式拉開序幕，有來自中華民國國際工商經營研究社聯合會理事長鄭明仁、副理事長陳世雷及基隆市、高雄市、台北市、桃園市、台中市、台南市、雲林縣、苗栗縣、彰化縣、新竹縣、南投縣、嘉義市、屏東縣、台南南瀛等各縣市「IMC」社團，都組團前來。另宜蘭縣代理縣長林茂盛、前縣長林聰賢、前副縣長林建榮、工策會總幹事陳志信、縣議會議長張勝德、副議長陳漢鐘等地方重量級民代多人到場觀禮，並應邀上台致詞，見證薪火傳承。

廣告 廣告

▲新社長張永興伉儷踏著音樂舞步接受歡呼進場。

宜蘭縣代理縣長林茂盛代表縣府致詞，並頒發「嘉惠永銘」牌匾給卸任社長莊漢忠及「眾望所歸」祝賀新任社長張永興就職，隨後由「IMC」全國理事長鄭明仁主持宜蘭社卸任、新任社長印信交接與移交新社長權鍊儀式。新社長張永興就職也隨即頒發第四屆理監事證書，以及頒聘第四屆秘書長黃瑜惠、財務長李芳瑜、秘書林鈺娟及首席總顧問陳蒼海等多位顧問聘書。

▲介紹歷屆社長左起母社輔導社長宋後宜、第一屆社長張勝德、第二屆社長江文傑、第三屆社長莊漢忠及第四屆社長張永興。

張永興社長就職表示，接任宜蘭「IMC」社長是榮譽也是使命與責任，從創設擔任理事、副社長至今日的社長職務，這四年來的學習與歷練，都是為了此刻能以最真誠的心，最堅定的信念，為宜蘭「IMC」奉獻所學，成就更卓越的未來。並指出，「IMC」的價值，不只於工商研究與知識交流，更在於團隊凝聚與成就共享的精神，未來將秉持「IMC」的核心價值，「關懷、學習、誠信、尊重」為指導原則，全心推動工商服務，深化產學合作，強化社會責任，建立永續信譽。張永興並表示，宜蘭有兩個山地鄉，因此任內新設立全國首創的「原住民委員會」擴大服務原住民朋友，以及增設「K哥聯誼會」與「勁舞聯誼會」，加強帶動社友康樂聯誼活動。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛贈匾祝賀張永興社長眾望所歸。

「幸福創新、宜蘭永興」是張永興多年服務社會的口號，目前在宜蘭縣頭城鎮經營群大電器企業有限公司的永興張董事長，事業有成，回饋社會，擔任過頭城國際青年商會會長、頭城鎮家長會總會長及現任宜蘭縣電器商業同業公會理事長等多項職務，今日再接任宜蘭縣國際工商經營研究社社長，一步一腳印，誠如他喜歡說的一句話「團體逗陣行、宜蘭一定贏」，相信以其對公益服務的熱誠，一定會讓「IMC」宜蘭社更發熱發光。

「IMC」宜蘭社同時也進行第四屆理監事及幹部職員就職儀式，接受證書分別有：第一副社長黃雅堂、理事兼第二副社長林建宏、常務理事蔣惠鈺、陳勝騰。理事洪嘉駿、陳雅筠、林哲宇、賴文典、李曉玫、王維農、張議聰、林美麗、方錦龍、黃金漳、林碧山、何財義。常務監事卓志宏、監事潘國勇、鄭宗榮、黃紀茹。

▲頒發第四屆理監事團隊證書合影。

「IMC」宜蘭社社長交接典禮分兩階段進行，在中場休息20分鐘後，現場邀請中央研究院科忠廷博士以「量子電腦在台灣的發展、趨勢、應用以及未來的展望」做專題演講。隨後進行「樂舞傳愛 宜蘭永興」IMC公益之夜，餐宴席開40餘桌，台上社友及夫人精心設計迎賓節目表演，晚會杯酒聯誼、賓客盡歡將氣氛嗨到高點。(照片記者林明益攝)