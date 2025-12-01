幸福南投 明年增10萬意外慰問金

南投市民代表會在本次定期會中，通過多項重大社福政策，其中，意外身故慰問金制度，明年起，市民因意外事故身亡，家屬可領取十萬元慰問金，在最艱難的時刻提供緊急支持。另外，預計自一一六年起，針對1―5歲中低收入戶兒童每月發放三千元育兒津貼，減輕年輕爸媽負擔，給予市民實質的協助。

南投市第十二屆第六次定期大會於昨日圓滿落幕！本次定期會的焦點之一，是強化市民突發事故後的家庭支援系統。繼去年推出每人五千元的喪葬慰問金後，代表會於本次會期中再度通過重大調整，自明年起元旦起正式上路的「市民意外身故慰問金發放自治條例」。

廣告 廣告

只要是設籍南投市並連續滿六個月以上的市民，若因意外事故不幸身亡（排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形），家屬將可領取十萬元慰問金，以減輕面對突如其來變故時的經濟壓力，讓市民在最艱難的時刻能感受到政府的支持。

在年輕家庭最關心的育兒議題方面，市公所也研議最新方向；預計從後年一一六年開始，中低收入戶和低收入戶家中有一到五歲孩子，將每月發放三千元育兒津貼，第三胎及其他一到五歲的育兒津貼，會視未來公共造產收入決定是否加發。以減輕家長育兒負擔。