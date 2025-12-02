幸福台灣調查出爐 台中施政滿意度奪六都第二

【記者陳世長台中報導】《經濟日報》(2)日公布2025「幸福台灣 縣市幸福指數大調查」成績，台中市在「地方政府施政滿意度」調查中，獲得六都第二名，並於多項評比中名列前茅，顯示市民對城市治理的滿意度持續提升。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席記者會，他致詞表示，市府以「以人為本」推動多項政策，並成功帶動全民運動，使城市更健康，同時多項重大建設相繼完工、捷運藍線與未來七線持續推進，展現城市發展動能，也期盼台中再創佳績。



此次「地方政府施政滿意度」調查中，台中市以74.2%滿意度在六都中名列第二，優於台北市（73.2%）、新北市（70.7%）、高雄市（66.5%）及台南市（59.5%），展現市府施政獲得市民高度肯定。整體「地方政府施政滿意度」前五名中，台中名列前茅可顯示出各項施政面向的整體表現，在各城市中相對受到民眾肯定。



鄭副市長表示，各縣市皆展現出獨特的「幸福秘訣」，而台中市施政秉持「以人為本」精神，從年輕夫妻育兒津貼、社會住宅提前達標萬戶，到延長青年入住年限等政策，協助市民在人生重要階段獲得穩定支持。同時，市府推動全民運動風氣，使台中從「六都最胖」改善為「六都第二瘦」，展現健康城市的施政成果。他強調，幸福來自對生活的滿意，也來自看見城市未來的希望，台中持續以宜居環境吸引人口移入，人口成長穩定，全市具備強大的幸福感染力。



鄭副市長進一步指出，盧市長上任邁入第八年，多項重大建設陸續完工，包括中台灣會展中心、綠美圖、海線海洋館等設施，為市民帶來更豐富的經濟與文化生活，也提升中台灣策展能量與城市競爭力。面對交通與財政挑戰，市府推動捷運藍線及未來七線計畫，積極布局城市長期發展。他提到，今年台中克服重重困難，展現城市韌性與市府與市民同心的力量，使得今年的幸福成果更顯珍貴。副市長最後幽默表示，若明年順利將體重減至80公斤，也希望主辦單位能將其納入幸福指數指標，盼台中在新一年持續更好。



台中市政府表示，經濟上，台中連續18季多項指標名列前茅，結合購物節、鍋烤節等活動，有效促動消費並提升市民生活富足感。永續也已成為台中打造幸福城市的重要基礎。市府透過「藍天白雲行動計畫」、低碳運具推廣、「永續淨零三部曲」自治條例及升級「美樂地計畫」，從空品、環境到綠地全面提升，讓市民看見生活品質的改善。



台中也屢獲國際肯定，包括永續行動獎三連霸與CDP A級評比。同時市府積極打造全齡友善城市，推動「給孩子一個禮堂」、課桌椅更新、公幼公托倍增、親子館布建及長照網絡與敬老服務，讓不同年齡層都能在台中安心生活、感受幸福。



