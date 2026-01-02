幸福啟程在桃園 1月完成出生登記好禮帶回家

記者曾振祿／桃園報導

迎接新生命到來，桃園市政府民政局攜手13區戶政事務所，於今（115）年1月正式啟動「出生登記送好禮」活動。自即日起至1月30日止，凡在桃園市各戶政事務所辦理出生登記的新生兒家庭，即可獲贈精美實用的寶寶水杯。民政局長劉思遠強調，戶政事務所是市民人生的第一站，市府致力於成為年輕家庭的堅實後盾，期望透過溫馨好禮，分享新生命誕生的喜悅。

為減輕新手爸媽負擔，桃園市13區戶所同步提供「一站式服務」。民眾在辦理出生登記時，可一併完成健保加保、申請健保卡、生育津貼及育兒津貼等各項福利，讓原本繁瑣的行政流程能一次到位。現場家長表示，原本擔心流程複雜，沒想到在戶所人員協助下能快速辦妥多項補助，還能領到紀念禮物，深刻感受到市府的用心與效率。

戶政科提醒，依規定新生兒須於出生後60日內完成登記，凡符合資格並於1月30日前到場辦理者皆可參與活動。前往辦理時，請備妥出生證明書、戶口名簿、申請人身分證及印章；若欲申請各項津貼補助，則需另準備金融機構存摺影本。民政局表示，未來將持續優化窗口服務，結合婦幼政策打造宜居城市，讓市民在人生重要時刻都能感受幸福陪伴。

桃市民政局暖心賀禮，1月出生登記送好禮正式開跑。(桃園市民政局提供)